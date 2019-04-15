【深夜字聊】點解要我去買套套

作為男人，除非女友或老婆真係喺好急切嘅情況下，否則都唔會主動去買M巾。不過呢位女網民嘅男友，卻情願去買M巾都唔願買某樣嘢。呢位女網民早前喺網上指：「我男友佢真係好奇怪，平時佢自己行超市或7仔，都會主動幫我買定幾包M巾返嚟，唯獨係安全套，佢就點都唔肯去買，只係識得嗌我去買。有次屋企真係冇晒套，嗰刻我除剩條底褲，而佢則仲係着緊衫，喺咁嘅情況梗係佢去買啦！點知佢情願話用保鮮紙頂住先，都唔願去買。好！佢贏咗！我買！我買到連樓下7仔個阿姐，佢次次都問我：『點解唔嗌你男朋友買呀？』我真係唔知點答佢呀！死佬！點解你唔買呀！」



網友神回應：



嘔出條彩虹：反而我好好奇從幾時開始會幫你買M巾呢？佢係咪對M巾有種情意結，反而佢唔鍾意套套呢？呢點我真係勁好奇囉。



今晚仲食雞：有乜咁奇怪啫？奇得過男人去買M巾？如果畀我喺超市見到有個男人，拎住幾包M巾排隊嘅話，我真係會覺得呢個人相當有可疑。



精神遊俠：唓！你真係大驚小怪，女人去買避孕套之嘛，呢啲都係好正常嘅嘢嚟啫。我覺得係你過唔到自己心理嗰關咋喎。



浪女回頭：你男友真係偉大呀！我條佬唔好話係M巾，連洗面奶都唔肯幫我買呀！有次我親戚嚟至發覺冇晒M巾，叫條佬幫我去買，佢竟然叫我用叠紙巾頂住先，然後我自己去買呀！