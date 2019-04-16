香港估估吓：RubberBand大叔外的勵志歌？

《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》已經曲終人散，RubberBand憑着電影《逆流大叔》主題曲《逆流之歌》，首次入圍便一口氣奪得「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂獎」，一個關於大叔扒龍舟的故事（認住自己的鼓聲向前行），一首讓樂迷聽過後有無窮勇氣的歌曲（拼了所有 斷氣方休 靠我呼吸捲起整個宇宙）。香港地，夾Band的都是勇士，而RubberBand已經成立了11年，去年才舉行了10周年紀念演唱會《RubberBand HOURS 2018》，而這11年間，RubberBand有很多歌曲都實實在在地鼓舞了很多人，而今天介紹的絕對可說是RubberBand的至尊經典《發現號》。



《發現號》早於2009年已經在RubberBand的一些現場演出中有演唱，不過一直到2010年才收錄於《RubberBand Concert #1》專輯中，這首歌向來受樂迷歡迎，事實《發現號》的編曲是非常適合在一些Live現場演奏，其ABA式排陣，就算你不是RubberBand鐵粉，真是聽兩聽都懂得跟住唱，加上主音與太太Tim Lui合作的歌詞相當熱血，每次樂隊演唱這首歌，都能帶起現場氣氛，忍不住眼濕濕。回看RubberBand最早由五位成員組成，分別是主音6號（繆浩昌）、結他手阿正（馮庭正）、低音结他手阿偉（李兆偉）、鼓手泥鯭（黎萬宏）和鍵琴手藝琛，不過藝琛於2010年離隊，自此RubberBand便成為4人樂隊。最初的5個人本有各自的樂隊，後來就一起夾Band，期間不停創作歌曲並主動將作品寄到不同的唱片公司，尋求推出專輯的機會，最後終於得到他們第一間簽約的唱片公司的高層雷頌德睇中，於2007年加入唱片公司，及後於2008年推出首張專輯《Apollo 18》。



由自行找機會推出專輯，到近年索性不再簽約，變身自負盈虧的一隊獨立樂隊，RubberBand一直在制度中找尋自由的縫隙，踏實地做好每一首歌、落力演出每一場表演，6號曾笑言他們都已經是一隊大叔樂隊，大叔大媽不可怕，可怕是做人失去追尋夢想的動力，夢想不用偉大，足以推動你跟着自己的鼓聲向前行便可以了。





《發現號》

作曲：偉、正、藝琛@RubberBand

作詞：6號@RubberBand / Tim Lui

主唱：RubberBand



撞進了冰山 捲上了急灣 一秒從未想折返

就望到了 就能望到了 終會踏足這峽灣

劃破了風衣 丟了救生衣 未曾想過會幸免

若生於某個 總擠不進我地點 註定遠征一遍



這發熱汗腺 也都乾透了 雙腿卻繼續狂放 在衝出那人浪

幾次被埋葬 窄巷中 復活過幾趟 留一口氣講

再失敗 至懂看透 那不甘 去為我來營救 向着太陽狂走



撞進了冰山 捲上了急灣 一秒從未想折返

就望到了 就能望到了 終會踏足這峽灣

劃破了風衣 丟了救生衣 未曾想過會幸免

逆光中進發 不甘安置到盲點 上路去再實踐



板塊移動了 亂世中絕地裏反抗 誰躲於暗光

直到失敗 至懂看透 讓那不甘 去為我來營救 向着太陽狂走



撞進了冰山 捲上了急灣 一秒從未想折返

就望到了 就能望到了 終會踏足這峽灣

劃破了風衣 丟了救生衣 成全這最美歷險

逆光中進發 不甘安置到盲點 上路去再實踐



撞碎了冰山 衝過了急灣 登上完夢的峽灣

望到了 望到了 白雲搭上一片藍

記載了兇險 傷勢也不淺 腳踏這裏這一天

歷史中結算 一心走出錯地點 幹下遠征一遍





聽歌時間：https://bit.ly/2Iqn0qP



