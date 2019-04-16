Samsung Galaxy A80：邁進Live新時代

三星電子有限公司宣布推出全新Galaxy A80，迎合Live直播新時代。愈來愈多人喜歡利用手機分享即時資訊，如即興地拍照或進行直播，實時與朋友分享生活點滴。我們從「自拍時代」走向「直播時代」，增加了更多真實而有意義的聯繫。Galaxy A80旨在推動這個趨勢，故提供了備受矚目的創新技術，包括完美的全屏顯示、Samsung首款革命性旋轉鏡頭，以及嶄新的智能電池。



突破性可轉動鏡頭 盡攝眼前所見

Galaxy A80擁有Samsung首款可轉動的鏡頭，讓用戶無縫地捕捉周圍的世界。當用戶在相機應用程式中選擇自拍模式時，原先後置的一組三個鏡頭會自動從手機背面延伸出來，並翻轉至前方，成為前置鏡頭。鏡頭無論是放在前方或是後方的位置，創新的相機結構能讓用戶以高像素鏡頭拍攝相同的照片質素，提供同樣非凡的三個鏡頭拍攝體驗，無需再擔心影響照片的質量。



透過4,800萬像素的主攝鏡頭，不論日光或夜晚時分，用戶均可拍攝生動精彩的影像。此外，Galaxy A80的3D景深鏡頭能透過掃描進行深度測量，以拍攝擁有景深即時預覽（Live Focus）的短片。用戶更可利用宛如人眼的超廣角鏡頭，拍攝大型全景照片。



Galaxy A80的Super Steady錄製功能可以減緩震動，確保能攝錄流暢的專業級動作短片。此外，透過其他智能相機功能，如可自動識別多達30個場景的場景優化模式，以及在用戶自動識別拍攝問題的瑕疵檢測功能，皆可讓用戶永遠不會錯過完美時刻。



新無邊顯示屏幕 投入享受多媒體體驗

可轉動鏡頭設計成就了Samsung首款新無邊顯示屏幕，讓用戶領略不受限制的視野體驗。Galaxy A80採用6.7吋FHD + Super AMOLED屏幕，呈現活靈活現的細節，讓用戶完全投入享受每個遊戲、視頻、照片和故事當中。Galaxy A80亦配備杜比全景聲（Dolby Atmos）聲音技術，讓用戶在使用耳機或藍牙揚聲器時，感受360度的環繞聲音體驗。



智能電池功能 長時間保持聯繫

Galaxy A80配備3,700mAh電池，加上25W的快速充電功能，讓用戶更長時間地保持連接，保證用戶不會錯過任何細節。Galaxy A80的智能電池，能夠了解用戶的日常行程模式及應用程式使用習慣，從而優化電池消耗量。其自動省電模式更可確保智能電池以最高效率運行，提供最佳性能。



安全地連接所需

Galaxy A80的Intelligent Performance Enhancer提供AI性能優化軟件，除可根據用戶的獨特用途調整電池設備、CPU和RAM，亦加快智能手機的運行，並在需要時更快地啟動應用程式。此外，Bixby Routines通過了解及分析用戶的應用程式使用習慣，自動執行日常任務和應用程式，例如駕駛或工作。



Samsung Knox為Galaxy A80提供了由硬件到軟件的強大保障，讓用戶安全地享受連接的自由。用戶能使用Samsung Pass以生物認證核實身份，開啟應用程式和網站。Galaxy A80的屏幕上嵌入了指紋感應器，讓用戶更方便快捷地解鎖手機。



為了配合用戶多姿多采的生活方式，Galaxy A80設有按鈕開啟或免提使用Bixby，以便用戶可以連接到所需的信息。用戶還可以隨時隨地輕鬆使用其他功能，如Bixby Vision、Bixby Home和Reminder。 Galaxy A80亦擁有多項Galaxy功能，包括Samsung Health、Samsung Pay及更多實用程式。



獨特優雅設計 展現個人風格

Galaxy A80擁有三種顏色可供選擇，包括金色、白色及黑色。金色特有粉紅色元素，而白色蘊藏著藍色的光彩，根據光線方向和反射產生不同顔色組合和面貌。Galaxy A80的設計時尚舒適，符合人體工程學的手握感能確保它可以舒適地握在手中，因此在旅途中使用時非常方便。