點揀IB補習社先啱？IB專家分享3大要點

IB課程10年前可能仲未盛行，但係今時今日嘅香港，IB大行其道，好多學生都會出去搵IB補習，筆者從事IB教育多年，遇到最多家長問嘅問題，係點樣先可以搵到真係幫到手嘅補習社呢？筆者立即同你分享3大要點。



【補習社是否專注IB課程】

坊間好多補習社可能所有課程都會包括，例如香港DSE，美國SAT，澳洲HSC，同時又有國際學校課程IB，其實這些學制同IB課程有非常大的不同。就以美國SAT數學為例，考試全部都係MCQ同埋Grid questions，根本就沒有好像IB的長題目，IB數學長題目一條可以佔15-20分，而且IB用的計算機已經有3款不同的，例如TEXAS，T1-inspire，Casio型號等等，但是SAT和DSE採用的都是最基本的加減乘除計算機，而非IB的GDC（Graphic Display Calculator）。試想想，就算一個在數學系畢業的教師，其實都好難可以同一時間精通所有學制，所以筆者建議學生選擇IB補習社，要揀專注IB課程的較為好。



【補習社會否提供IB專屬筆記？】

另外就係留意學生去到補習社嘅時候，補習社會否編制一份專屬IB的筆記給學生。筆者聽過有不少國際學校補習社沒有提供筆記，或者用DSE筆記當IB筆記，而且老師上堂鍾情飲咖啡多過教學。學習不一定求分數，但係補習一定要求分數。因為學生平日返學已經非常忙碌，特地抽時間再去上課，其實目的只有一個，就是希望用短短1-2小時，可以快速地掌握該科知識和認識技巧。如果補習社的老師只是喝咖啡，和同學聊聊天，筆者就建議各位家長可以省下這些學費了。



【IB要不要科科都補？】

最後就係好多家長嘅迷思，IB課程有6課要讀，3科HL（高等程度），3科SL（基本程度），究竟應該如何分配補習時間，咩科目先需要補習？學生就算有資源，都未必需要科科都補，要補習的可以歸為兩大類。



第一類：有學習困難的科目

IB學生如果學習遇到困難，試盡任何方法嘗試解決，成績都係非常低劣，這些科目可能就要幫手。但是如果有些科目特別標青的，其實不需要額外補習。



第二類：重要的科目

有些科目係IB考試一定考7分的（IB最高分為7分），例如就讀醫科，就係化學；而工程就是數學和物理，如果學生沒有信心可以一定拿到7分，可能就需要專業的IB補習社幫手。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣