三界五行：孝順賢媳　感動上天

《二十四孝》第十五是「湧泉躍鯉」，故事主角是姜詩夫婦，姜詩是東漢四川人，娶妻龐氏，夫妻和順，對姜母非常孝順，姜母喜歡飲長江水，龐氏來回走幾十里路去取水，順便買姜母喜歡的三峽鯉魚回來，姜母喜歡與人分享，姜詩夫婦把魚烹調好，請鄰居來一起品嘗，只要姜母開心，任勞任怨的姜詩夫婦就開心。有一日，天氣惡劣，龐氏取水、買魚，遲了歸家，姜詩覺得妻子怠慢母親，把她逐出家門。龐氏躲在鄰居，如常侍候家婆，只不過托鄰居把東西送到姜家罷了。姜母知道此事，責令姜詩立即把媳婦接回家，回家這天，院中水井突然湧出甘泉，味道與龐氏從長江取回來的水一模一樣，而且，每天都有兩條鯉魚從水井躍出。自此，龐氏不必長途跋涉到長江取水及買魚了。



這又是一個孝感動天的故事，但故事人物有微妙改變，由孝子變成賢媳，打破了傳統的「婆媳不和」宿命。不但勸子女孝順父母，而且教媳婦孝敬家婆，也教老人家體諒媳婦，這就是「好兒子不如好媳婦，好媳婦不如好家婆」，你敬我一尺，我敬你一丈，家和萬事興，家運必昌隆。



《二十四孝》第十六是「聞雷泣墓」，故事主角王裒（音「頗」）是魏晉年間的山東人，父親王儀被晉帝殺害，王裒歸隱山林，終身不為晉朝做事。他事母至孝，母在生時，服侍體貼，母死後，王裒知道母親怕雷，每逢行雷，必跪在墳墓前說：「裒兒在，媽媽不要驚怕。」



方向宇