TMA-2 Wireless 1　可拆可換模組耳機

不少耳機迷都可能試過，平時聽開的耳機一邊單元壞了，拿去修理時修理費隨時貴過買款新的，迫不得已下要整隻耳機更換，既不環保兼浪費，不如考慮丹麥耳機品牌AIAIAI新推出的耳罩式藍牙耳機TMA-2 Wireless 1，引進TMA-2模組式設計，將耳機所有零件，如頭帶，單元、耳機線、耳墊模組化，用家可以像砌模型一樣將整隻耳機砌出來，耳機每一個部分都可以替換，環保節約之餘亦容易維修，令耳機的壽命可以無限延長。



為了提升音色表現，引進高靈敏度的S02特級釹磁石單元，配合40mmPET複合振膜，提供生動，細緻的聲音表現，除了藍牙傳音外，亦支援有線接駁，靈活性一流。此外，採用H05無綫藍牙接收頭帶，除了傳統的aptX、AAC、SBC外，更支援高階的AptX HD無線編碼，突出Hi-Res細緻音色，內置高容量電池，充滿電後支援16小時播放，用家能簡單透USB-C插口充電，而且頭帶上，設有控制鍵及通話咪頭，聽歌時要切換手機通話都難不到它。

