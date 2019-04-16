Infiniti Qs Inspiration　上海亮相

日系豪華汽車品牌Infiniti在上海車展便帶來全球首次亮相的Qs Inspiration概念運動型房車及首次在亞洲地區公開和車迷見面的QX Inspiration概念SUV。廠方還預告最快於三年內在中國率先推出旗下首款量產純電動車，走向電動化駕駛的綠色新時代。



Qs Inspiration 概念車是Infiniti繼QX Inspiration之後，第二款最接近量產的純電動概念作。此概念以運動型房車作定位，建基於專為高性能電動動力系統而開發、靈活多變的模組化電動平台，提供純電動及e-POWER混合動力系統配置及e-AWD驅動系統。預示該品牌即將推出的量產電動車型發展方向，更進一步確認了該品牌未來電動車的全新設計語言。



QX Inspiration以中型純電動SUV作定位 ，擁有高腰線車身設計，車長為4,650mm及2,850mm長距軸。車身線條設計，以至所搭配的22吋合金輪圈，均經過空氣動力學考量。

搭載專為電動車開發的新底盤平台及e-AWD驅動系統，擁有長續航力及高性能。由兩個分別置於前及後軸的電動馬達和設於車底的高容量電池組所組成的動力系統，能在4個車輪間智能地分配，無論是高速入彎、公路巡航、甚至面對不同路況或地形。