Fans必去《權力遊戲》展　投身冰火大戰

今個月，不論戲迷劇迷相信都好唔得閒，除了有鋪排10年的《Avengers: Endgame》，追足8年的神劇《權力遊戲》最終季亦於日前正式開播，兩場生死大戰一觸即發。最近，太古城中心帶來了香港首個《權力遊戲》主題展覽，場內設有8大互動展區，當中不單重現了象徵權力核心的「鐵王座」，讓劇迷一嘗當上維斯特洛大陸七國帝王的感覺，亦帶來了由本地插畫師Milton Wong設計的3D立體畫，以錯視手法呈現異鬼冰龍攻破絕境長城的震撼情境，只要在指定位置拍攝，就會有掉進萬丈冰牆或被異鬼偷襲的效果，體驗故事的緊張氣氛。除此之外，Fans更可以近距離接觸長達6米、重逾3,000磅的巨型冰龍，加上《權力遊戲》的藝術插畫、角色展示牆、異鬼互動攝影區和族徽皮革杯墊壓印專區，無去過唔好話自己係權粉。



「Now E x HBO GO《權力遊戲》終極體驗」主題展覽

日期：即日至4月23日

時間：11:00am-9:00pm

地址：太古城中心2樓中庭及中橋