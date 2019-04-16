大健事：智選高踭鞋　預防腳痛

不少職場女性為了展現專業自信的一面，都會選擇穿着一對充滿魅力的「斗零踭」，然而長時間穿着高踭鞋不但為雙腳帶來沉重負擔，就連腰背，膝蓋以及小腿都深受影響，產生痛症。是時候正視一下問題，聽從骨科醫生的意見，多做伸展運動，預防後遺症。



【選鞋小貼士】

1.高踭鞋的高度愈高，對雙腳造成的壓力便會愈大，建議避免穿着鞋踭高於2吋的款式。

2.鞋底的接觸面愈大，後踭的承托力亦會相對提高，因此松糕鞋底設計則會比斗零踭舒服。

3.鞋頭方面，最好選擇空間較大的圓頭鞋，而非尖頭鞋型。

4.質料軟身的鞋款有助增加舒適度。

5.留意鞋碼是否合適，切記寧大莫小，因為高踭鞋過大尚可加鞋墊調節，但碼數過細則必定會引起足部問題。



【推薦伸展運動】

上班族在工作期間，可於每小時抽兩分鐘進行三組循環伸展動作一次，每個動作建議維持10至15秒。放工回家後，又可再抽10至15分鐘時間做運動，而每個動作可以維持10至30秒，從而達到放鬆肌肉，加強肌肉彈性的功效。



【針對小腿及足底】

動作︰雙手靠牆，右腳腳掌屈曲，腳尖踮牆，將身體重心向前推，然後換左腳重複動作。

功效︰有助伸展小腿肌，同時預防足底筋膜炎。



【針對膝關節】

動作︰站立時，左膝屈曲並提起腳踭，用左手抓住左腿或者腳，向臀部方向拉，期間保持腰部挺直，然後換腳重複動作。

功效︰當四頭肌疲勞時容易導致膝蓋痛，此動作則可伸展髖關節和肌肉。



【針對腰背】

動作︰站在椅背後，彎下腰時，雙手捉緊椅背，雙腳向後退，直至背部肌肉完全拉長，並使雙腳與腰背保持90度角。

功效︰可以改善腰背繃緊及寒背問題。