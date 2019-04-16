菁英遊輪Celebrity EDGE　豪遊西地中海

隨着郵輪旅遊大受歡迎， 愈來愈多新郵輪相繼下水， 去年菁英遊輪（Celebrity Cruises）推出EDGE 系列全新旗艦CelebrityEDGE 就是其一，邀請多位殿堂級設計大師為其構思新概念，令人耳目一新。於今個暑假，為你推介星晨旅遊的「8 天——西班牙、法國、意大利郵輪船票」，暢遊西地中海之餘，亦可享受一趟豪華的海上旅程。



3D 立體科技 設計建造

菁英遊輪全新Celebrity EDGE 排水量達129,500 噸，載客達2,908 人，採用了全3D 立體科技設計並建造，設計師以3D 技術畫出圖則，在三維的立體角度上預先檢視船上每一個細節，從而在建造前因應需要作出微調，讓設計更恰到好處。所有艙房的床上用品均為100% 純羊絨Cashmere Bedding Collection，提供最舒適的睡眠體驗。船上最矚目的莫過於由Tom Wright負責設計的Magic Carpet，於郵輪側面搭載了一個網球場大小的移動甲板，可停泊在第2、5、14 及16 層，讓旅客在海平面上幾十層樓高的地方品嘗美食，一邊享受美酒，一邊欣賞現場音樂表演，迷人的風景盡收眼底。



「8 天——西班牙、法國、意大利郵輪船票」旅程由西班牙巴塞隆拿出發，途經華倫西亞、伊維薩島，到達法國普羅旺斯、尼斯，之後是意大利的佛羅倫斯/ 比薩，在羅馬離船，一次過讓你飽覽西地中海的迷人風光。



房型創新 現代奢華

EDGE 另一個獨特創新之處是艙房設計，無際海景露台房的設計融合了艙房的室內和露台的室外空間。設計可以使露台隨時成為室內空間的一部分，從而增加了約23% 的艙房面積。全船只得2 間的Iconic Suite 面積超過2,500 平方英尺，艙房擁有與船長一樣的視角，露台更設有私人按摩池，絕對是一等一的享受。Edge Villa 樓高2 層，以室內樓梯連接，配有一房或兩房的選擇，雙浴室的設計亦比以往艙房更適合4 人居住。客人能享用直達通道前往套房專屬悠閒區「The Retreat」。



各國美食 味覺享受

船上的餐廳質素亦相當高，旅客可到Fine Cut Steakhouse 體驗高級的扒房，喜歡BBQ 的，則可到天台花園品嘗燒烤。如果你喜歡大自然感覺，不妨前往Eden Garden，透過餐廳內的藝術建築，感受瞬間進入伊甸園的氣氛。廚師在開放式廚房烹調美食，再由獨特的Edenists 為你帶來味覺和感官上的刺激之旅。嗜吃海鮮的朋友，可到Raw on 5，品嘗聖特羅佩和新英格蘭的海鮮美饌。



「8 天——西班牙、法國、意大利郵輪船票」

啟航日期：2019 年6 月22 日至8 月3 日

費用：$10,499/ 位起



星晨旅遊

查詢電話：3519 3288

網址：http://mst.com.hk

牌照號碼：350018