本日日本：全25款高達咖啡罐好想儲呀！

今年適逢《機動戰士》動畫播放40周年的大日子，粉絲都預咗慶祝搞作會排山倒海咁湧埋嚟，有關方面啱啱宣布，會跟罐裝咖啡Georgia Emerald Mountain Blend搞聯乘，於4月22日起會推出25款特別設計的圖案罐。



作為咖啡品牌Georgia旗下人氣出品的Georgia Emerald Mountain Blend，咁啱今年係推出25周年，所以促成了這次的聯乘合作。而日次聯乘登場的為出現於「一年戰爭」中的機械人，而此系列會分4個階段（分別為4月22日、6月、7月及8月）陸續推出，第一階段便有大家最為熟悉的元祖高達、紅彗星馬沙專用渣古II 、舊渣古及天馬號等共6款圖案罐。只見罐身同時有相關角色的圖像襯托，整體設計相當不俗。除了收藏欣賞，每罐罐身都有特定號碼，於特設的網站輸入，即可看到該機械人的原創圖案卡，而每階段輸入4款以上的不同機械人，更可參加海報抽獎呢！（每階段會送出100張原創海報）



而4月29日至5月5日期間去開東京的朋友要留意了，於涉谷Mark City購物中心會放置一部元祖高達Look的自動售賣機，除咗賣相搶鏡到暈之外，更正係你按購入掣後，便會播出阿寶或馬沙的經典金句，係咪好盞鬼呢！



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