Mio MiVue J86　隱藏式車Cam

駕駛人士為了保障自己，都會幫愛驅裝行車記錄器（俗稱：車Cam），部分更支援語音功能，可惜就係冇廣東話，不過全新Mio MiVue J86行車記錄器，唔單止支援2.8K（2,848×1,600）超清行車記錄，更是廠方首部提供廣東話語音的車Cam，提示你路面情況，聽落比英文或普通話更加親切。



2.8K@25fps記錄路況

MiVue J86屬於隱藏式車Cam，由於機身本身不設屏幕，駕駛者唔需要睇到錄影畫面，能夠安裝在倒後鏡的背面，因此在駕駛席望埋去就做到隱藏效果。MiVue J86主要靠機身的指示燈和廣東話語音功能，例如路面太暗會講「請開大燈」、有快相機時講「前方有測速照相」等，可以專注路面狀況。MiVue J86另外特點支援2.8K@25fps記錄，配合F1.8大光圈及鏡頭145度視角，就算在晚上都影得清清楚楚。若然想睇實拍畫面，可以靠Wi-Fi連接《MiVue Pro》手機App作實時預覽，甚至乎切換不同的語言，以及畫質等設定。