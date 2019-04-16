Mido 2019　復古風潮

今屆Swatch Group缺席Baselworld錶展，改為旗下品牌各自舉行發布會展出新錶，其中Mido剛於香港舉行發布會，展出最新2019系列。近年鐘錶界大吹復古風，所以品牌新錶中不乏富復古色彩設計，最受歡迎首推Multifort Patrimony腕錶系列。此錶設有Pulsometer脈膊計，漸變藍色或漸變灰色錶盤上襯以復古風格的時針及秒針，搭載Calibre 80自動上鏈機芯，動力儲存長達80小時。



品牌另一旗艦系列Baroncelli今年亦有不少復古錶款，Baroncelli Midnight Blue屬對錶款式，18K玫瑰金PVD錶殼襯以午夜藍錶盤，備有29mm女裝及38mm男裝選擇。Baroncelli Tonneau Lady是系列首款酒桶形女裝錶款，腕錶同樣以PVD玫瑰金錶殼設計，鑲有12顆美鑽，6時位設有弧形日期顯示，跟酒桶形錶殼互相呼應。品牌向以瑞士天文台機械機芯腕錶聞名，Baroncelli Caliber 80 Chronometer Silicon搭載全新旗艦機芯──瑞士天文台認證80小時矽游絲機芯，動力儲存長達80小時，以防磁抗震的矽游絲全面提升腕錶精準度。