生活夜校：你未必知道的巴黎聖母院

一場大火，令歷史悠久的巴黎聖母院慘遭破壞。大家遊巴黎，例必遊聖母院，但大家對這座地標認識又有多深呢？今天就為大家分享巴黎聖母院的種種，並祈求它早日恢復舊貎。



一建二百年

巴黎聖母院法文全名Cathédrale Notre Dame de Paris，其中Notre Dame意為「我們的女士」，指的就是聖母瑪利亞。巴黎聖母院現在所處的地方，曾是一座名為Lutetia的城市，大教堂可能建在一座寺廟的遺迹之上，大約1710年時，在挖掘的過程中發現了一塊專門用於丘比特和其他神靈的雕刻祭壇。1163年，當時的巴黎主教Maurice de Sully下令將舊祭壇拆毀，重建為聖母院，一建便是兩百年，到1345年才完工，其後幾世紀仍不斷修改。



藏有寶物

聖母院內珍藏了不少富有歷史和宗教獨特的寶藏，其中最重要的就是耶穌受難荊棘冠（Couronne d‘epine），信徒們相信，在耶穌受難前，羅馬士兵曾強迫耶穌戴上了這頂荊棘冠，因此它是基督教歷史最悠久的聖物之一。1239年，法國國王「聖路易」（路易九世）從曾劫掠了拜占庭帝國首都的威尼斯人手上購得這荊棘冠，並將它放置在正在修建中的巴黎聖母院中。在這火災中，耶穌受難荊棘冠得以被救回，算是不幸中之大幸。



法國最受歡迎的景點

原來法國最多人參觀的景點不是艾菲爾鐵塔，而是聖母院，根據資料顯示，每年拜訪聖母院的人數高達1,300萬，平均起來每天達3萬人，比法國99%的城鎮人口還要多。



曾淪為貨倉

巴黎聖母院在1790年代的法國大革命時遭受破壞，由於啟蒙思潮的興起，加上當時的法國人敵視天主教堂，許多宗教人物雕像在劫掠中被破壞，其中28位國王的雕像更被劈頭。在18世紀末期，聖母院更一度淪為倉庫， 安置革命軍的葡萄酒桶，由此可見，聖母院當時的情況有多糟糕。



拿破崙在此加冕

到了拿破崙上台，聖母院已經變得十分破舊。1801年，法國與天主教達成和解，聖母院亦重新成為教堂，1804年，拿破崙更在此舉行法蘭西第一帝國皇帝的登基儀式。



雨果救了聖母院

但即使在19世紀初期，聖母院的狀況還是不太好，直到1831年，法國大文豪雨果（Victor Hugo），出版了著名小說《鐘樓駝俠》（The Hunchback of Notre－Dame），以殘破的巴黎聖母院為背景，重新喚起法國人對巴黎聖母院的重視，1841年起，當局展開長達20年的修復工程，聖母院才得以重新喚發光彩。



法國道路的原點

它是所有法國道路的出發點，在巴黎聖母院前可找到一塊固定在道路上的圓形石頭，裏面寫着「法國零點（Zero Point of France roads）」。 這意味着這一點用於計算與其他法國城市的距離，所以法國人認為所有的道路不是通往羅馬，而是通往巴黎聖母院！



一座大森林

這座大教堂擁有巴黎現存最古老的木結構，其屋頂更是全木造，由12世紀的樹木建成，每條樑都是由一棵樹組成的，數量達1,300棵，基於這個理由，大家稱其屋頂為「森林」。可惜，現在整個「森林」都付諸一炬了。



電影的「預言」

在電影《日落巴黎》（Before Sunset）中，曾出現聖母院的場景，中片女主角望着聖母院說：「聖母院終有一日會從這個世界上消失，而在它之前同樣的地點也曾有過別的教堂存在過。」就像「預言」聖母院的災劫。