【深夜字聊】衝線前　為何臀部抽搐不適？

Q：本人今年四十多歲，單身，每月有一兩次光顧性服務，男上女下，很激烈至臨近發射時，臀部上方及兩邊外側有點像抽筋的痛楚，腰臀肌肉會很痛的繃緊半分鐘左右，會陰也會「縮縮吓」，但又不是想射精的反應。有次痛得射不出，要對方協助。自慰時則沒這些情況出現，請問是甚麼原因引致？平日大腿和小腿不時痠痛，也有一般的腰痠骨痛問題，請問是否本身弄傷了肌肉嗎？

阿Sam



A：進行男上女下的姿勢時，男性若感到臀部下至大腿，或臀部上至腰部不適或痠痛，有不同的可能性。其中之一是做愛之時，整個下半身肌肉處於極倦狀態，遂於床笫活動激烈之際反映出疲累來。



此外，它也涉及某些性行為因素。由於男性多在性行為中作為主導角色，不論是男上女下或後進式姿勢等，均靠男性的腰臀發力，速度過於劇烈或移動幅度大，肌肉容易一時間承受不了此項劇烈運動，反之自慰因不涉劇烈運動，故不會感到不適。常見的情況是，男性若平日運動量不足，肌肉力度不足，中年體能積弱，在性行為亦易產生肌肉不適，甚至即時抽搐。就正如女性運動量和柔軟度不足，於進行男上女下的性行為時，女方也有機會因雙腿突然朝外撐開，拉扯筋骨而出現短暫痛楚感覺，事後需要一段時間消散。



閣下實在需要先了解肌肉狀況，如屬肌肉勞損，應先着手處理脊、腰、臀、背的問題，亦宜注意有否前列腺隱患。日常注意作息，能有充分休息。尤其是進行性行為應選擇體力較佳之時。男性嚮往「極速」抽插，但仍得遷就身體極限，否則臀部或其他部位，便會突然發出警號，影響性事。



李偉儀