生活小百科：親子DIY　復活節心意卡

不少節日都是我們向別人表達關愛和祝願，快將來臨的復活節，如何教小朋友傳遞愛？最近網上平台「bestideasforkids」（IG：bestideasforkids）分享一款親子製作的復活兔心意卡，不失為一個相當窩心的做法。



「不懂畫復活兔，怎麼辦？」不緊要，一於讓小朋友「出手」吧！畫法既簡單又好玩，首先把孩子小手放在畫紙上面，再把拇指屈在掌心裏，無名指與尾指卻要拍齊，食指與中指亦要拍齊，只在中指與無名指之間，預留空隙。家長素描該形狀，不難發現拍齊的手指，恍如兔子的一對耳朵，而掌心則如兔子的小臉龐。協助小朋友畫畫期間，家長不妨多說復活節相關的故事，好讓小朋友更加投入。剪出復活兔後，再用粉紅色顏料、白色毛毛球、粉紅色毛毛球等裝飾心意卡。此卡製作方法簡單，小朋友亦可參與其中，可令他們增添不少自信。



【材料】

白色畫紙1張

粉紅色顏料1支

膠水1支

白色毛毛球36粒

粉紅色扭扭棒毛條1條

粉紅色毛毛球1粒



【做法】

1. 對摺白色畫紙，孩子小手放在畫紙上面。家長協助孩子把拇指屈在掌心裏，無名指與尾指卻要拍齊，食指與中指亦要拍齊，只在中指與無名指之間，預留空隙。家長將該形狀描繪下來。

2. 拍齊的手指，原來是兔子的一對耳朵，而掌心則是兔子的小臉龐。形狀略作修飾後，便可剪出來。

3. 一對耳朵的位置油上粉紅色。

4. 其餘位置貼滿白色毛毛球。

5. 嘴巴位置貼上粉紅色扭扭棒毛條（先剪短，後弄成交叉狀）及粉紅色毛毛球。後再貼上活動眼睛。

6. 最後在卡內寫上「Happy Easter！」。



睇片：https://www.instagram.com/p/BvuKT4EhIgC/