炒飯秘訣　用隔夜飯會好味啲？

飯粒分明、爽口彈牙的美味炒飯，是考功夫及手藝之作，據聞也是廚師入職的必考技巧，可見炒飯在飲食界的地位舉足輕重。其實要炒出又香又靚的炒飯，又未必是大師級名廚的專利，大家在炒飯前不妨先參考以下的小貼士，即使是入廚初哥，一樣可以炒得好有水準。



炒飯一定要用隔夜飯？

其實未必。但隔夜飯經過冷藏，飯粒會較為乾身，水分較少，放置至室溫後炒，不易黏鑊及較易炒至飯粒分明。至於即日煲煮的白飯其實一樣可用來炒飯，但最好略為減少煮飯的水分，同時要待涼後才炒，以免飯粒太軟太濕，影響口感。



落蛋先定炒飯先？

要燒紅鑊才下油，先炒蛋漿，待蛋漿開始凝固時便下白飯。這樣可令飯粒沾上適量蛋漿之餘，蛋漿又不會過於濕潤，令飯粒可炒至粒粒金黃又夠乾身。



幾時下配料？

首先不宜選擇太易出水或太濕潤的配料，並最好先炒香或汆水備用。待蛋漿及飯粒炒至乾身後，便可下配料兜勻。



調味用鹽定豉油？

炒飯過程中不宜直接加鹽調味，鹽粒在缺乏水分情況下，很難溶化，有機會吃到整粒鹽。最佳方法是在配料汆水時加鹽調味，又或者炒配料注入少許豉油調味提鮮。炮製簡單如蛋炒飯，則可在上碟前加適量豉油調味，熄火後灑少許葱花拌勻以增加香味即可。