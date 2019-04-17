三界五行：孝順家風　代代相傳

《二十四孝》第十七是「乳姑不怠」，故事主角崔琯在唐朝曾任山南西道節度使，政績良好，被尊稱為崔山南。有人會覺得奇怪，乳是哺乳，崔琯是男人，怎樣哺乳？原來，乳姑就是用乳汁餵家姑。崔琯還未出世，他的曾祖母長孫夫人病重，不能進食，眼看要活活餓死，崔琯祖母唐夫人用自己乳汁餵長孫夫人。長孫夫人得以延續生命，臨終前，吩咐子孫，一定要好好代她回報唐夫人。



崔琯後來出世了，長大了，做了大官，曾任戶部尚書、左丞相，仍緊記曾祖母遺囑，非常孝順祖母唐夫人。這良好家風，世代相傳。直到今時今日，崔氏後人仍供奉崔氏宗祠，牌坊橫匾是明朝巡案、廣東監察御史陳聯芳題字「山南世家」。



《二十四孝》第十八是「臥冰求鯉」，王祥是西漢諫議大夫王吉的後人，祖父王仁曾任青州刺史，父親王融多番拒絕政府徵召當官，寧願隱居。王祥生母薛氏早喪，繼母對他不好，但王祥依然孝順。東漢末年，天下大亂，王融去世，王祥帶繼母到廬江隱居二十年，繼母不知時勢艱難，天寒地凍仍要求吃鯉魚，王祥去到河上，解開衣服，讓體溫溶化結冰的河面，有鯉魚躍出，讓王祥取回家孝敬繼母。三國曹魏時代，王祥出任高官，曾任大司農、司空、太尉。司馬炎稱晉帝，請王祥為太保，對他非常器重，直至王祥80多歲，司馬炎特准他不用上朝，有事則到他家請教。



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