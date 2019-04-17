元朗「綠色年宵2019」實踐惜物減廢　義工市民合力拯救物資

農曆新年是傳統的節日，逛年宵市場買年花、辦年貨，去迎接新年是我們的習俗。在這個喜氣洋洋的節日下，商販及市民往往會在年宵過後遺留大量垃圾，當中更有不少是可再用資源。有見及此，環境運動委員會（環運會）及環境保護署（環保署）在環境及自然保育基金（環保基金）贊助下，於2017年開始舉辦「綠色年宵」，在慶祝佳節的同時，宣傳、實踐環保減廢，齊享綠色新年。



環保設施助減廢

今年的「元朗綠色年宵」由環運會、環保署聯同珍古德協會（香港）及嶺南大學舉辦，一連六日的年宵於2019年1月30日（年廿五）在元朗東頭工業區遊樂場舉行，並於2019年2月5日（年初一凌晨）圓滿結束。場內設有攤位遊戲，教育宣傳環保知識及日常減廢小貼士，助市民實踐綠色生活。紅毛猩猩亦有到場支持，不少大朋友、小朋友都爭相跟紅毛猩猩拍照，場面熱鬧。另外，場內亦設多項環保設施，包括：回收物收集區、新生利是封派發站、二手購物袋共享站、餐具借用站及剩餘物資收集站，為大眾提供環保物資，並把可循環再造的廢物及年宵的剩餘物資回收。



綠色商戶計劃

除環保設施外，今年的元朗綠色年宵繼續推行「綠色商戶計劃」，邀請攤檔成為綠色商戶，並許下環保承諾，善用場內回收設施，離場時自行清理攤位、租用帳蓬及把剩餘物資回收，攜手惜物減廢。珍古德協會（香港）項目主任謝子峯感謝各商戶的支持：「參與計劃的商販積極從各方面環保減廢，不但主動把可回收物品運到資源回收區，還自發性地向客人介紹環保購物袋分享站及餐具租借站等場內措施。」



環保袋及利是封

每年都會有不少市民專程到年宵市場，購買年花、利是封等賀年物品，這同時消耗了大量膠袋。有見及此，元朗綠色年宵於事前舉辦了三場「環保購物袋及利是封回收大行動」，分別於IKEA沙田分店、IKEA荃灣分店及AEON 荃灣店，收集市民捐贈的環保購物袋及利是封。感謝以上商戶借出場地，以及市民的踴躍捐贈，這些環保袋及利是封已於元朗綠色年宵舉行期間派發予到場的市民。



善用資源，惜物減廢

今年的元朗綠色年宵收集了多種物品，當中包括：盆栽、花、檯櫈、玩具、帳篷等等，這些回收所得的資源已於年宵結束當天，2月5日凌晨，在設於年宵市場的資源回收閣供市民領取。嶺南大學科學教研組助理教授王沛欣表示：「現場所見，市民十分支持政府把綠色元素融入傳統節慶活動，相信只要社會各界通力合作，必定可以把這個概念伸延到其他節日，有效地實施環保減廢。」剩餘物資亦已在隨後運送到「綠在元朗」，於2月10日開放給市民領取。全賴市民、商戶及機構的支持，資源得以善用之餘亦成功減廢，共同締造更綠色的香港。