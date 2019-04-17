繼築夢天馬在遼闊大地上馳騁後，Anna Sui 推出全新 築夢美人魚淡香水(Anna Sui Fantasia Mermaid EDT)！全新香水將花香及令人著迷的果香融為一體，並以淡淡的香料點綴，輕輕一噴重現美人魚水中的秘密世界，讓您猶如熱愛冒險、不受束縛、意志堅強、帶有神秘的美人魚公主一樣，毫不費力地吸引周邊人之餘，同時為追尋內心的夢想逆流而上！



品牌更在2019年4月16-22日於尖沙咀海港城港威商場大堂II舉辦《ANNA SUI 築夢美人魚淡香水推廣會》，現場除了介紹新主打的築夢美人魚淡香水和多款獨家禮遇外，還準備了一系列有趣的活動以及影相打卡位。



歡迎大家親臨，一同探索神秘的海洋世界，展開刺激的尋寶之旅！



ANNA SUI Fantasia Mermaid EDT 築夢美人魚淡香水

靈感概念

傳說在海洋之下有一個神秘世界，海之女神在珊瑚寶石城堡中徘徊。繼築夢天馬在遼闊大地上馳騁後，Anna Sui 推出全新築夢美人魚淡香水，探索這個神秘世界。經過無盡波浪，讓我們一起揭開世外桃源的神秘面紗，放下您的掛慮，與Anna眼裡淘氣的美人魚無憂無慮地載歌載舞。全新香水散發出探索無盡可能的感覺，令人嘆為觀止，靈感源自於漢斯．克里斯汀．安徒生撰寫的童話《美人魚》中，熱愛冒險、意志堅強的人魚公主。留下的香味牽引著你踏進一個迷人的宇宙，並與海星作伴，尋找屬於您的海底城堡。



香水瓶設計

綠松石色的香水盒映照出令人嘆為觀止的海洋色彩，是每個探險者心中渴望的物品。精緻的金箔綴以優雅的珊瑚和薰衣草，喚起了海洋王國如萬花筒般壯麗的夢幻景色；婀娜的美人魚坐在貝殼上的精巧圖案暗示了瓶身設計。閃閃發亮的香水瓶代表著最奢華的珍藏，以凹槽紋理玻璃打造，展示出瓶內豐富的綠松石果汁，並配以覆滿鮮花的香檳粉紅色半圓頂蓋。戴著海星珠寶裝飾的美人魚雕像在香水瓶上游動，正俏皮地與她的海馬小夥伴低聲吐說秘密。



香水

仿如美人魚的性格一樣，香氣有著不同的個性讓您驚嘆萬分，將花香及令人著迷的果香融為一體，並以淡淡的香料點綴。以閃亮的血橙、甜柑橘、荳蔻和胡椒作為前調，像流水在陽光下閃閃發亮，帶來清新的第一印象。中調如同充滿冒險的交響樂一般地融合了舒爽的牡丹、茉莉和荔枝，芬芳馥郁。融合香草、蜂蜜、零陵香豆和金色木香為基調，迷人的配搭演唱出誘惑人心的汽笛之歌。

調香師Christian Provenzano 表示：「我的靈感源自魔幻迷人的牡丹花香，希望在彌漫花香之上再增添誘人的果香，帶來充滿幻想和順滑感十足的女人味。」輕輕一噴重現美人魚水中的秘密世界，讓人陶醉於難忘的光環中，毫不費力地吸引您的周邊人。



⦁前調：血橙、柑橘、小荳蔻

⦁中調：茉莉、牡丹、荔枝

⦁基調：金色木香、香草、蜂蜜



系列產品售價

築夢美人魚淡香水 30ml HK$405

築夢美人魚淡香水 50ml HK$570

築夢美人魚淡香水 75ml HK$705