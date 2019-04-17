本日日本：龍角散啤酒　無藥效安心飲啦！

要數日本人氣成藥，主治咳嗽的龍角散可算是得到不少港人追捧，之後再下一城推出的龍角散喉糖亦係熱賣產品。但原來除咗止咳及令喉嚨舒暢，龍角散竟然仲同啤酒扯上關係——秋田縣仙北市的啤酒商田澤湖啤酒日前宣布，於明天（4月18日）會推出以龍角散藥草粉為副原料的新啤酒Dragon Herb Weiss！係咪覺得兩者大纜都扯唔埋呢？原來背後有段古，話說上年4月日本修改酒稅法，放寬了釀造啤酒使用的副原料範圍，而田澤湖啤酒便希望以秋田縣產的原料來製作新口味啤酒，咁啱龍角散於2013年起在該縣開始種植母菊一類藥材，兩間公司因緣際會下，終於聯手推出如此破格兼話題十足的啤酒。



大家當然好奇，究竟呢款啤酒有冇止咳化痰一類藥效呢？答案係No，該啤酒廠方代表解畫，話呢款啤酒係用製造龍角散喉糖的藥草粉，並非藥用龍角散所使用的。至於溝咗藥草粉的啤酒，究竟味道如何呢？之前廠方便舉辦了試飲會，會上幾乎都是一致好評，話入口冇乜苦味兼帶有柔和的水果香氣（酒精度數為5%），更有座上客聲稱有種連鼻塞都通埋的痛快感覺，當堂搞到心郁郁想試試！而此啤酒分別會推出15L及330ml兩款，前者只供餐廳用，後者則限售1,000支，售價為513日圓，明天起於樂天市場的田澤湖官網商店發售。喜歡新口味啤酒的朋友要試試了！