Baselworld 2019：Hublot x Ferrari GT　優雅馳騁

Hublot與Ferrari自2011年開始一直合作無間，所推出的聯乘錶款包Big Bang Ferrari、MP-05 La Ferrari以至是Techframe陀飛輪計時碼錶，均是充滿個性，獨當一面。今年品牌走進Ferrari的GT跑車世界，推出全新Classic Fusion Ferrari GT腕錶，展現這超級跑車品牌傳統及優雅的一面。今次是Classic Fusion系列首次推出Ferrari的聯乘錶款，腕錶搭載品牌自製的UNICO機芯HUB 1280。此機芯於2018年發表，是品牌第2款自家計時碼錶機芯，擁有四項專利技術，此機芯振頻4Hz（每小時28,800 次），從面盤可視的導柱輪，擁有能夠與冠軍相匹配的技術規格。機芯另一優點是纖巧體積，厚度僅為6.75mm，配以45mm直徑的錶殼，令腕錶散發優雅氣派。



機芯由Hublot負責，而外殼則由Ferrari操刀設計，如同一圈一圈懸浮的同心圓一般，強調面盤的存在感與精密複雜的製造程序。備有鈦金屬、品牌獨有的King Gold及3D立體碳纖維版本，其中3D立體碳纖維於頂級製錶業中前所未見。這種高科技材質是一種聚合物複合材質（polymer matrix composite ，簡稱PMC），由3軸立體纖維所組成，常用於賽車運動領域，具有傑出的抗耐強度、輕盈而堅固。鈦金屬版本限量1,000枚，而King Gold及3D碳纖維版各限量500枚。



另外品牌為慶祝Ferrari的F1車隊90周年紀念，推出Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary腕錶。備有3個款式，每款都以多種賽車物料結合而成，黃色款式靈感源自Ferrari車隊早期的輝煌成績，腕錶採用賽車上可見的金屬零件、用於鬥式座椅的野豬皮革和儀錶板的拋光打磨通過鉑金錶殼和縫邊穿孔錶帶在腕錶上呈現。錶盤上的日曆顯示以黃色點綴，讓人聯想到舊式賽車的計速儀。



今年品牌繼續跟殿堂級紋身藝術家Sang Bleu推出的第2代聯乘錶款Big Bang Sang Bleu II，新錶採用充滿立體感的設計，錶殼切割成六角形，而錶盤上飾以多層三維角度線條，大三角形顯示小時，而小三角形顯示分鐘。除聯乘錶款外，近年鐘錶界掀起彩虹顏色熱潮，今年品牌推出一款極之搶眼的Big Bang One Click Rainbow腕錶，錶殼、錶圈及錶盤以7種彩色寶石鑲嵌而成，配以漸變彩色皮帶，色彩繽紛。