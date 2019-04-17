士多啤梨紅豆麻糬　煙韌到出奇

不時在日式精品超市或糕餅店看到賣相精緻、香甜誘人的麻糬，以為要高超技巧才能炮製得到？原來自己動手做都很容易，IG @faroka66就教大家利用新鮮的士多啤梨來整果味麻糬。用上新鮮士多啤梨蓉加年糕和調味叮熱後，輕輕攪拌成混合物；放到木薯粉上攤平再沾滿木薯粉，再分成幾份來做外皮。每塊外皮均放上紅豆蓉、士多啤梨果醬忌廉芝士後包好，基本上已經完成。



若想賣相和味道更佳，可在麻糬上輕剪開一個小口，放上一粒新鮮士多啤梨，品嘗起來便能一口嘗到滿滿果汁與果香。



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材料：

士多啤梨 14粒

年糕 2件

糖 3/4湯匙

水 半湯匙

木薯粉 適量

紅豆蓉 適量

忌廉芝士 30克

士多啤梨果醬 2湯匙

奶粉 3湯匙



做法：

1.10粒士多啤梨去葉弄成果蓉，加年糕、糖和水，蓋保鮮紙，放入微波爐以500W叮2分鐘。

2.趁熱將食材混合，再蓋保鮮紙叮多2分鐘，拌勻備用。

3.忌廉芝士、士多啤梨果醬和奶粉混合備用。

4.盤上放木薯粉，放入已拌勻的士多啤梨年糕混合物，輕輕讓木薯粉沾滿混合物表面成外皮。

5.將年糕外皮一分為四，每塊放上紅豆蓉、士多啤梨忌廉芝士做餡包好。

6.面層中間輕剪開一個缺口，放上1粒士多啤梨即成。