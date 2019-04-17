三葉 x BAPE® x NBHD　打造三方聯名POD-S3.1 ＆ NMD STLT

雖然A BATHING APE®及NEIGHBORHOOD兩個潮流品牌都各自同adidas Originals有超過十多年的合作關係，曾經攜手打造過包括：Superstar、Stan Smith、NMD及Ultra Boost等等多款話題性十足的聯名鞋款，而兩個裏原宿元老級品牌亦早於2010年推出過「BrotherHood」聯名系列，但原來2017年推出adidas Originals by A BATHING APE® x NEIGHBORHOOD Superstar Boost先係三個人氣品牌第一次三方合作。相隔兩年，這個潮流鐵三角組合就再次聚頭，攜手打造三方聯名POD-S3.1及NMD STLT鞋款。



前者設計將BAPE®及NBHD經典猿人迷彩及骷髏骨圖案結合，並將Shark Full Zip Hoodie一分為二概念延伸到鞋款，令鞋款外側及內側出現鴛鴦色效果；後者就於Primeknit鞋面加入黑色亮面虎紋迷彩圖案，兩側亦附以黃色鋸齒及長方形圖案點綴，並於索帶設計鞋面加入NBHD、BAPE®及「東京」字樣，高調地凸顯三方聯名的獨特性。