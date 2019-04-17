高松限定　「惡搞」令和琴電IC卡

幽默感，真係好重要，這方面日本都算好「玩得」，連新頒的年號「令和」都可拿來惡搞，甚至正式推出產品。說的是日本高松琴平鐵氣電道（簡稱：琴電）新推的「新年號紀念IruCa」，IruCa卡是高松琴電推出的地區限定IC卡，因其代言公仔是「藍色海豚」，故旅客多愛暱稱它作「海豚卡」。IruCa因屬高松限定，故只能在琴鐵車站櫃台購買，亦僅限在高松市內乘車或購物，雖用它搭車時有折扣，但對不常來高松的外國旅客，還不算很常用。不過高松琴電即將於5月3日推出的「新年號紀念IruCa」，可就非常值得買來收藏，事關它的設計，是參考了日本公布新年號時的一個「意外」片段，畫面上手語傳譯小窗，竟擋住官房長官手上重要的「令和」兩字，結果給國民笑足3天，現新年號紀念IruCa上的海豚竟刻意重演，甚有「惡搞」味道，令人回心微笑。此卡將限量800張，每人只限購2張，每張2,000日圓（HK$140），想買可要看準機會啊。



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