布爾岡後起之秀　享譽半世紀

經常有人分不清Bourgogne Wine與Burgundy Wine，其實兩者並沒有分別，只是前者是法文譯音，後者則屬英文的譯法，所指同樣是布爾岡這個法國最著名的葡萄酒產地。而紐約在4月初舉行的一場名酒拍賣會中，來自布爾岡名莊Domaine Dujac的Clos de la Roche, Domaine Dujac 1996就以逾USD4,500成交，事實上酒莊的出品在拍賣會中亦一向大有市場。



以為Domaine Dujac又是當地一個歷史悠久的品牌，實際上這個位於Morey-St-Denis的酒莊在1967年才由Jacques Seysses所創，他先買下了Domaine Graillet及其4.5公頃的葡萄園，後來再不斷擴充至擁有7個特級園，至今葡萄園的面積已將近有15公頃。



自1969年開始， Domaine Dujac已躍登上一線酒莊的位置，更經常與Domaine de la Romanée Conti（DRC）相題並論，這與其釀酒方法有莫大關係，因為酒莊堅持只以新桶釀酒，而且認為去梗會對葡萄做成破壞，所以會整串不去梗直接發酵，此種風格與DRC及Leroy等傳統名莊如出一轍，亦令酒莊聲譽日隆。