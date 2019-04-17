千幾有交易！Galaxy A機海來襲

近年Samsung愈來愈重視中階市場，今天便在港發表了多部Galaxy A系列手機，除上周在曼谷曝光的A80外，還有A70、A60、A40s及A20，售價由千五元左右起，最貴亦不過三千多元，性價比極高，不愛「國貨」的終於有平機玩了！



先說Galaxy A70，採用Infinity-U屏幕開孔技術，如水滴般的前置鏡頭置於屏幕正上方，並設有6.7吋無邊sAMOLED屏幕，是A系列目前最大的屏幕尺寸，配合20:9顯示比例及2,400x1,080解像度，畫面廣闊而幾近不受遮擋，睇片分外爽！



A70配備後置三鏡頭，分別是3,200萬像素主鏡頭、500萬像素景深鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭，最後者支援123度超廣角拍攝，相片接近人眼視覺，令透視感及臨場感大增。前置鏡頭也達3,200萬像素，一樣提供廣角自拍，至啱Usie用！



規格方面，A70內建Qualcomm SM6150八核心處理器、6/8GB RAM及128GB儲存空間。其他特色還包括屏下指紋、臉部識別、4,500mAh電池、25W快充等，而顏色則有藍、黑、白、橙選擇，6GB RAM及8GB RAM版分別於4月26日及5月3日開售。



Galaxy A60定位稍低於A70，屏幕只有6.3吋，並「降呢」用TFT技術，畫質不及A70，但依然有着2,340x1,080解像度。它用的是Infinity-O開窿芒技術，16MP前置鏡頭位於屏幕左上角，也備有跟A70相同的三組後置鏡頭，影人影景一樣高質。提供黑及橙兩色，將於5月開售。



至於A40s及A20則面向入門市場，兩款手機均為6.4吋HD+ sAMOLED Infinity-V全屏幕顯示，屏幕比例為19.5:9。Galaxy A40s配備首次於入門手機採用的後置三鏡頭，而A20擁有1,300萬像素f1.9大光圈後置主鏡頭及500萬像素123度超廣角鏡頭。A40s擁有6GB RAM及64GB ROM，只有黑色一款，將於5月發售。而A20備有3GB RAM及32GB ROM，黑色及橙色分別於4月18日及4月26日發售。