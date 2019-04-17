乃木坂46冷知識　這位阿伯才是乃木坂始祖？

日本現時最當紅的偶像女團乃木坂46，不但4度參與「NHK紅白歌合戰」演出，個別成員如白石麻衣、生田繪梨花推出的寫真集更是熱賣全日本而備受關注。如你都是粉絲的話，都應該知道乃木坂46之所以叫乃木坂，是由於創團時日本Sony音樂(SME)的辦公大樓「SME乃木坂大樓」，位於東京都赤坂地區中的乃木坂，此大樓亦是乃木坂46一期生最終甄選會的舉辦地，故將團名改為乃木坂46，但為何那地會稱為乃木坂呢？就未必人人都知道，就等小記來分享一下吧。



話說，在1849年，一位叫乃木希典的男孩在日本山口縣出生，青年參軍，曾參加討幕戰爭、戊辰戰爭、西南戰爭等歷史性大戰，躋身長州藩陸軍高級將領。他最出名的是參加了1904年的日俄戰爭，負責指揮旅順會戰，因戰功而升為伯爵。乃木希典一生忠於天皇，當明治天皇在1912年7月30日駕崩時，他就在天皇出殯當天晚上，與妻子一起自殺。乃木希典為天皇自殺，被日本人稱為「殉死」，為悼念其殉死，赤坂區議會將東京都港區內「乃木神社」連往外苑東通的坡道（日文中的坂即是斜坡）改名為「乃木坂」。所以話，如沒有乃木希典，乃木坂46都不會叫做乃木坂46。