【深夜字聊】唔想畀人𥄫火辣女友

絕大多數嘅男人都鍾意大胸，只係若然有個大胸女友又係咪件好事嚟呢？有位男網民早前喺網上訴苦稱：「我同女友拍拖都拍咗差唔多一年，當初我追佢嘅原因係因為佢性格真係好好，當然無可否認佢嗰對36E嘅巨乳真係好正。但係拍拖之後，卻發現女友個胸太大真係唔係件好事。佢好鍾意着低胸同貼身衫，又鍾意孭斜孭袋，每次出街啲男人總係𥄫住佢心口，尤其係當我哋食茶記時，更係畀啲麻甩佬望住晒。我試過叫佢唔好着啲緊身衫，佢話鬆身衫好唔舒服喎。不過我煩嘅唔單止畀人𥄫，更在於佢成日話心口好痕，因為一到夏天佢乳溝好易出熱痱，搞到佢都要加爽身粉，之但係佢又成日埋怨，真係唔知點幫到佢呀！」



網友神回應：



風頭躉：大佬呀，你係咪喺度晒命呀！我都想要個大胸女友呀，可惜我條女心口平過熨衫板。



豪華板間房：我唔覺得你有幾可憐喎，有個身材咁正嘅女友，你仲想點呀！一係咁，你飛咗佢囉，睇吓你以後後唔後悔。



想食凍荳花：你呢種人真係唔抵幫囉，你以為你女友想天生巨乳嘅咩？冇嘅話，你啲男人又話冇身材，有嘅話又嫌畀人𥄫，你冇諗過其實你女友為自己心口而自豪咩？



呢次我喺度：如果你女友冇人𥄫嘅話，佢索極都有限。你既想話畀人知有個索女友，又唔想畀人𥄫真係唔知乜嘢心態嚟。我覺得你想幫佢好簡單，你心理唔好有問題就已經夠喇。