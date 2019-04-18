香港好去處！盈匯坊復活節美食市集 打卡美食音樂！
2019年04月18日 09:30
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盈匯坊The Richfield今日起至4月22日，舉辦「盈匯坊復活節美食市集」。（客戶提供）
盈匯坊The Richfield今日起至4月22日，舉辦「盈匯坊復活節美食市集」，除咗有各式各樣嘅美食等大家食得滿足食得開心之外！仲會有分別用黃金風鈴木同紅花風鈴木打造嘅花街，岩晒一家大小，戀人及朋友黎到打卡，重有Busker們唱歌助興，鍾意聽歌嘅你萬勿錯過！重點活動包括有2019 Sanrio嘅人物選舉大賽及免費送出復活節主題小禮物！
盈匯坊美食復活節市集
地點：The Richfield
地址：元朗錦田吉慶圍236號盈匯坊（錦上路B出口-兩分鐘距離）
日期：2019年4月18日至2019年4月22日
時間：12:00PM-9:00PM
IG:@the_richfield
https://www.instagram.com/the_richfield/?hl=zh-tw
Facebook: The Richfield
https://www.facebook.com/therichfield