征選遊：2019台灣小鎮漫遊年　力推小鎮遊

香港朋友很喜歡到台灣玩，也有很多會去台北、台中的都會區。今年台灣觀光局就特別希望香港朋友，來台灣玩點不一樣的，故特別用「台灣小鎮漫遊」作主題，推動小鎮。台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任，就特別為大家解釋：「我們台灣其賁有多達300個小鎮，為了要從這邊挑選出我們香港客人會覺得很有特色的小鎮，去年我們把小鎮去做一個票選，由全部台灣的人民和我們的專家學者，去選出總共有30個的經典小鎮，它們都非常有代表性，每個小鎮的特色都不一樣，有些非常的漂亮，它的自然美景非常的好，也有非常具有人文、歷史、古蹟特色，有些美食非常的聞名，甚至有些又漂亮又有美食。另外我們也怕有些小鎮被落失掉，它可能平常比較不會被注意，但事實是非常的有特色，所以我們額外再選出了總共有10個客庄小鎮。」



在40個小鎮中，有些是施宗泓主任特別想推介給大家的：「第一個是在北部的北投區，這地方大家都知道它的溫泉都非常有特色的，所以如果來到北投，一定要來體驗一下當地的北投溫泉。第二個是宜蘭，宜蘭也是我們台北的後花園，很多人喜歡在休假的時候去宜蘭，宜蘭那邊的天氣好、空氣好，小鎮的名產也非常的多，大家可以好好的走一走。我們中部也有很多地方，好像新社每年的花海很多，可以讓大家來參觀很多美麗的花。鹿港，彰化的鹿港是我們台灣很重要的一個民族文化聚集的地方，有很多的小吃，也非常的有特色，所以這個地方在這邊走，可以體驗到台灣很重要的廟宇文化，非常的有特色。台灣小鎮中，客家文化的小鎮也非常的特殊，像我們的美濃，高雄的美濃，它可以體驗一些我們農村的體驗，美濃客家的美食，像粄條，也非常值得品味一下。另外我們的台東跟花蓮，花蓮的瑞穗，牛奶或是農產品非常的有特色。台東池上鄉，產的是米，台灣的米非常的棒，各位可以來體驗一下。」



為了讓大家來玩台灣小鎮是非常有趣，台灣觀光局亦設計了一個台灣小鎮漫遊的旅行護照，旅客可拿着這本護照到每個小鎮處蓋章，集章會成為你對每個小鎮的回憶。而為了讓香港朋友，更了解台灣小鎮有多好玩，故台灣觀光局在4月19日會在鑽石山的荷里活廣場舉辦了一個台灣小鎮漫遊民宿美食節的活動，總共3天的時間，讓台灣的好客民宿，帶來他們的拿手美食，來給港人品，從中可更了感受到他們的熱情。

另外在6月7至9日，同樣在荷里活廣場亦會舉辦台灣小鎮漫遊的台灣好樂園活動，把台灣一些很有特色的樂園活動，帶到荷里活廣場給港人去了解。那時正值暑假，相信很多小朋友的爸媽，都會帶他們的小朋友到台灣玩，施宗泓主任期待大家透過台灣小鎮漫遊活動，讓大家記得在夏天秋天時間，來體驗台灣小鎮之美。