試嘢姐：提肌溶脂一Take過　瞓住練腹肌馬甲線

相信不少姊妹都有這個煩惱，就算經常做運動，肚腩仔都依然存在，減極都有，可惡！點樣先可以極速KO肚腩，打造夢寐以求的腹肌及馬甲線？今次試嘢姐為大家介紹Dr. Protalk的EMSCULPT®磁波鍊肌消脂術，相信可以在夏天來臨時幫到一眾姊妹。



位於旺角朗豪坊的Dr. Protalk位置方便，提供全面醫學美容服務，並經常引入最新的國際級醫學美容儀器，EMSCULPT®磁波鍊肌消脂術就係最新的儀器之一，它是全球唯一非入侵性、針對提升肌肉及消脂的醫學級儀器，榮獲美國FDA及歐盟CE雙重安全及成效認證，採用革命性專利HIFEM™（高能量聚焦電磁場）技術，以高頻率及高磁力直接刺激肌肉中的運動神經元，在無痛感下令100%肌肉纖維產生極限肌肉收縮，同時令脂肪細胞凋亡。由於HIFEM直接刺激肌肉，提肌溶脂同時進行，一次30分鐘的療程就等於做了20,000次Sit Up，深入鍛煉整個肌肉組織，臨床證實，肌肉平均升16%，脂肪平均減19%，真真正正瞓住都可以瘦！



一次已見到改善，Keep住做幾次就可以KO肚腩仔，練成馬甲線同腹肌。除咗肚仔外，這部機更可以做Pat Pat位，打造迷人的蜜桃臀，現推出試做價HK$880/30mins，靚女們快些趁夏天來臨前大變身啦！



Dr. Protalk

地址：旺角朗豪坊辦公大樓26樓01-06室

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模特兒：Rainbow