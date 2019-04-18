三界五行：赤子童心　報答親恩

《二十四孝》第十九是「恣蚊飽血」，故事主角是吳猛，「恣」在這裏解作「任由放恣」，「恣蚊飽血」即是吳猛任由蚊子吸飽自己的血。吳猛為甚麼這樣做呢？這就是出於一位八歲小朋友孝親的赤子童真。



方向宇在開講《二十四孝》之前，有言在先，古時的科學醫學以及物質生活，與現代有很大差異，《二十四孝》的很多故事，用現代眼光來看，很可能會覺得有點兒不合邏輯，沒有科學根據，沒有醫學常識，有違常理，甚至可能會觸犯現有法例。所以，我們不能全盤照搬而有樣學樣，只需要學習他們孝親的初心就可以了。



吳猛家貧，買不起蚊帳，為了讓雙親不受蚊子咬，他寧願自己「餵蚊」，任蚊子吸他的血，蚊吃飽了，就不會騷擾父母了。用現代眼光看，蚊子傳播疾病，吳猛這種做法，非常不衞生。萬一感染疾病，丟了生命，誰照顧父母？



《二十四孝》第二十是「扼虎救父」，故事主角楊香是晉朝山東人，少年喪母，父女相依為命。楊香十四歲那年，隨父親楊豐上山採摘栗子，很不幸，父親被老虎叼走，楊香奮不顧身，騎上虎背，雙手緊緊的扼住老虎頸喉，竟然用「無情力」把老虎扼暈。父女平安逃出生天。



楊香「扼虎救父」的故事，豐富了《二十四孝》的內容，宣揚孝順父母，無分性別，不論年齡，有心就事成。



方向宇