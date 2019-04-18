靈敢侶情：包容不代表可以安心忽略他

最近真的很忙，既要拍攝、寫稿、教室又剛開始試業，就連一向寧願不睡覺都要準時交貨的我，都開始感到分身不暇。



然後，我漸漸忽略了作為太太的身份。家裏的牙膏用完、沒零食、沒飯吃、沒這個沒那個的，我都管不了。



雖然說我很幸運，丈夫並未有半點怨言，還很落力幫忙處理大小事務，但在前天休息的晚上，我突然想起一個問題︰很多夫婦的感情轉淡，一切看似了無先兆，但事實又是否如此？



當其中一個太忙，另一個作出包容，日復日地，「忽略」和「忍耐」由暫時方案變成習慣，再由習慣變得理所當然。然後有一天，忽略的一個感到寂寞了，認為對方只會不作聲、不開解地閒在自己身邊，又然後，忍耐的一個感到再無法獨自積極，本來因愛而生的包容，漸漸變得無奈和無力。最後，夫妻緣盡了︰我們再無法走下去。



或許是我杞人憂天吧，但想到這裏，我立即問自己︰世上有誰最重要？



記得當初，我踏出作家事業的第一步時，我曾經對丈夫說︰「只要你出一句聲，我可以甚麼都不要。」



這個承諾，今天我還做得到嗎？



看着早已累得半死，但仍然對着電腦處理廚藝課時間表的他，我非常肯定，當日的承諾仍在：沒有人比他更重要。



那晚之後，我和他便攜手進入「明天的事明天做」的模式。世界再大又如何？只有他是不能取代。



你的工作忙嗎？記住不要被忙碌蒙蔽，時刻提醒自己：有些事，輸了可以爬起身重來，但任憑你再膽大包天，有些人，你就是輸不起。別因為眼前的浮雲，為將來製造一生的遺憾。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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