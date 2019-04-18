【健樂事】復活節　盤點雞蛋營養

復活節來臨，不如說說復活蛋的蛋吧！點解復活節關隻蛋事？因為復活節是紀念耶穌死而復生，而西歐人士認為蛋共有兩次生命，第一次是新生，而第二次就是重生，重生便有復活的意思，現代人就時興製作朱古力彩蛋，而且會大玩掘蛋遊戲，不過本地的掘蛋遊戲聽說如戰場般慘烈，幼兒好像不大適合去「戰鬥」。



【完全蛋白質】

常說雞蛋營養豐富，有幾豐富呢？原來據美國農業部的資料，1隻約重50克的雞蛋含有約72千卡、6.3克蛋白質、4.8克脂肪和186毫克膽固醇，更多達17種氨基酸、碳水化合物、鈣、鐵等，擁有最適合人體所需求的氨基酸比例，至於當中的蛋白質是完全蛋白質，含有人體所有必須的氨基酸，也是製造肌肉、器官、酶、酵素的必須，一隻小小的雞蛋蘊含如此多元素，你說怎會不厲害！

此外，雞蛋同時含有豐富的維他命包括維他命A、B、C、D、E及K，以及礦物質中的鐵和鋅等，還有一種抗氧化物質葉黃素（Lutein），而蛋黃所含的葉黃素更較其他食物容易被人體吸收，對眼睛大有益處。



【膽固醇對策】

要再深入認識雞蛋，可以分開蛋白及蛋黃去認識，蛋白方面，其脂肪量極低，還有小量維他命B3、生物素、硒等，營養價值可媲美燕窩和鮮魚，事實上，兩隻蛋白所提供的蛋白質，已經相等於1両鮮肉。至於蛋黃則含奧米加3脂肪酸、膽固醇、卵磷脂、鐵質、多種維他命（包括A、B、D、E、K）、類胡蘿蔔素、葉酸、膽鹼、生物素、硒等，當中膽固醇可幫助製造各種身體所需賀爾蒙，對發育中的小朋友是不可或缺的元素。

雞蛋益處多多，不過說到其所含的膽固醇，大家又會有少少避忌，成年人每天建議膽固醇攝取量為不多於200至300毫克，換言之每天不要吃多過1隻蛋黃便可。關於膽固醇對人體的傷害，主要是來自膽固醇的氧化，而此種變異是源自食物的烹調方式，因此並不限於蛋類食物，當中以油炸處理食物是最容易造成膽固醇氧化，所以烚蛋和蒸蛋會是最佳烹調雞蛋的方法。



【幼兒防過敏】

近年另一對雞蛋的爭議就是過敏問題，一般而言，嬰兒於1歲前不宜吃蛋白，只可於6個月大後開始嘗試吃蛋黃，因為雞蛋過敏常見於2歲前出現，尤其是蛋白，徵狀包括皮膚紅腫、腹瀉、嘔吐等，嚴重者更會出現氣喘及呼吸困難。然而，就算進食蛋黃都要循序漸進，先從1/4個蛋黃開始，如無任何過敏或不良反應，就可增加到半個蛋黃，最後才進階至1個蛋黃，5歲以上的幼兒，才可以開始食用全蛋。由於沒煮熟的雞蛋容易受到細菌污染，因此嬰幼必須食用全熟的雞蛋。

