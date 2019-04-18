Pet Pet聯萌：曾被棄養兩次　終獲有心人領養

每年臨近復活節，不少人都會聯想起樣子可愛的小兔子，甚至購買牠們回家飼養，但節日過後又會因種種原因棄養。香港兔友協會（兔協）每年均接收逾百隻棄兔，菲菲曾是其中一員，更先後被棄養兩次，幸最終獲得現任主人Kara領養，得以開展人生新的一頁。自小喜歡小動物的Kara，一直也很想飼養兔子，礙於家人的反對，一直只可探訪朋友的寵物，直到早前Kara自組家庭後，她便經常瀏覽網頁，希望能領養一隻兔子回家。去年10月尾，Kara從兔協看到有關菲菲的帖文，指牠曾被棄養街上，後來被人拾回家收養，可惜不懂照顧，加上知識不足，亦沒有即時尋求獸醫作醫療，結果拖延一個月後，看到牠手腳脫毛才尋找協會求助及棄養，經過獸醫診斷後，證實牠患上嚴重的疥癬病。Kara回想首次見到雙手脫毛、毛髮亦較稀疏的菲菲時，不但沒有後悔申請領養，更因應菲菲的熱情、嬌嗲而更喜歡菲菲，決心要照顧牠終老。菲菲在兔協職員及Kara悉心照顧下，一個多月後已把疥癬病治好，毛髮亦漸漸變得濃密。



【忌標籤棄養動物】

外界或許會認為Kara如天使般拯救了菲菲，但Kara直言自己獲得的可能更多，因自從領養菲菲後，每日都有牠陪伴，生活比以前充實亦多了樂趣，與家人的話題也因此而增多。Kara表示許多人考慮飼養寵物前，都會首選到寵物店購買，貪寵物們都是初生，比較得意，然而在Kara角度而言，寵物店內的寵物與被遺棄的動物都是一樣可愛，同樣值得獲得主人的愛，大家不應戴有色眼鏡去看一眾被棄養的動物，就以菲菲為例，牠雖然曾被遺棄兩次，但仍然對人類充滿信心，很喜歡親近人，正正因為這樣，牠更需要一個家、需要人愛錫。Kara指出，兔協的待領養兔子會全部經獸醫檢查，註明其健康情況，同時全部都是成年兔並已進行了絕育手術，反觀在寵物店出售的兔子大多是BB，沒有進行絕育手術，而部分主人購買後亦不懂為牠們作隔離措施，引致不必要的懷孕，生育了大堆兔子，許多被遺棄的兔子都是因為這個原因而來到兔協。



【領養前宜當義工】

最後，Kara呼籲大家，絕對不要一時衝動而飼養寵物，之後卻因為牠們好動、生病等原因便棄養，她稱：「由於兔子得意又可愛，加上售價相對貓狗較便宜，故每逢節日，不少人會錯誤地將之視為禮物，隨意購買兔子來送給別人，事前並沒有考慮過是否有時間、能力照顧，但其實動物是有生命，並不是禮物，所以決定飼養動物前，一定要考慮清楚自己是否能照顧牠們一生一世。」Kara建議在飼養寵物之前，大可考慮先當寵物義工，透過清理寵物籠、日常寵物護理等義工工作，確認自己是否適合領養寵物。