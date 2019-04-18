開箱男：全景摺機變3D　Insta360 EVO

以往要玩360度全景以及3D立體拍攝，都要分開兩部機去玩，有冇諗過原來兩種玩法可以合二為一？Vast World最近引入了全新Insta360 EVO，其革命性的摺疊式設計，摺埋就玩到360度全景，打開立即變身3D立體相機，一機兩玩夠過癮。



5.7K穩定拍全景

廠方向來玩360度全景拍攝已相當成熟，就好似之前出過的Insta360 One X，能夠合成到無縫零死角全景影片，今次Insta360 EVO亦都唔例外，機身將兩支180度魚眼鏡頭，再以前後摺疊，合併為全景畫面，唔單止具有F2.2特大光圈，而且全景拍攝的質素超高，支援5.7K@30fps、4K@50fps的畫質，甚至3K@100fps慢動作都玩到，全景影相方面都有1,800萬像素。加上Insta360 EVO具備FlowState防震系統，利用內置的六軸陀螺儀，唔需要加裝手持穩定器，就算邊行邊拍，都能夠提供穩定唔震的畫面。



鏡頭並列玩裸3D立體

Insta360 EVO的摺疊式設計活用了兩支魚眼鏡頭，把機身恍如一本書打開，就能將兩鏡支鏡頭並列，模擬出人的左右眼，即可大玩180度的3D立體拍攝，至於這種摺疊和打開的方式，均利用了頂部及旁邊的兩個鎖扣，把兩邊鏡頭鎖定。當大家使用3D拍攝模式時，會發現機身不設屏幕，一旦要取景就需要透過《Insta360 EVO》手機App，畫面以左右分割展示，最過癮係跟機附有一副特製的3D眼鏡，畀你夾在手機上面實時預覽3D立體影像，若然前後景有一定距離，主體會更加「凸」出。



App提供多種模式

機身僅有113g輕巧重量的Insta360 EVO，細細部機動性高之餘，而且操作勝在簡單，成部機就只有模式鍵和快門鍵，畀你切換拍片和影相之餘，亦做到一按即拍。其他設定就利用Wi-Fi及藍牙，配對到剛才提到的專用手機App，App不僅用作預覽取景畫面，同時備有多種模式玩法，例如變成球狀的小行星模式、邊走邊拍的移動縮時攝影、修正高反差的HDR模式。至於Insta360 EVO就採用內嵌式電池設計，能夠連續玩到65分鐘左右，若果好似Insta360 One X可以更換電池，做到長玩長有就最好不過。



規格表

解像度：最高1,800萬像素（相片）、最高5,760×2,880@30fps（影片）

感光度：ISO 100~3,200

其他功能：藍牙、Wi-Fi、microUSB、支援microSD卡

電池容量：1,200mAh

使用時間：約65分鐘

重量：113g

體積：98.4×49×26.27mm（展開）、50.3×49×52.54mm（摺疊）

