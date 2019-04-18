東沖有料到：飄來泰國榴槤之香

踏入4月，相信大家已在街市聞到榴槤香了，作為該果王一大種植地的泰國，當然可以吃到多款滋味的榴槤，而4月19日至25日在尚泰世界購物中心B和C廣場舉行的2019泰國榴槤水果自助狂歡節，絕對是榴槤迷不可錯過的好去處。



該活動由Central Food Hall及Tops超市集團聯合泰國商務部、泰國旅遊局和尚泰世界購物中心共同舉辦。簡單講，就是讓訪客於60分鐘的自助餐內，任食包括11種美味水果及優質奶油金枕頭榴槤。今年Tops邀請到泰國唯一的榴槤大師Dr. Songpol Somsri，為榴槤自助餐的參加者提供從農場直送的高品質榴槤，除了無限量即開即食的金枕頭，場內還有各式當季水果和杧果糯米飯，令水果控大飽口福。



同場亦設有農作物銷售區，售賣包括來自班武里府的金枕頭榴槤、桐艾府象島的青泥榴槤、尖竹汶府、巴真府和暖武里府的金枕頭榴槤、尖竹汶府的長柄榴槤和有機山竹、洛坤府的暹羅紅寶石柚子等，並為遊客提供打包服務。門票每位THB479，由11:00am至7:00pm共設有5個開餐時段，活動期間可於現場或網上買票。



胡慧沖