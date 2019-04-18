復活兔玩撞蛋　刺激到頂點

如果你不是教徒，復活節對你好像只是多幾天假期而已？別躲懶了，趁着放假，不如嘗試一些新玩意！北角匯以4大極限運動為主題，打造「Hopping EGGventure•搗蛋賓尼大冒險」，由「彩蛋精靈兔」帶領大家去玩爬山單車、空中飛索、滑翔板以及越野跑！



同時，場內亦舉辦全港首屆「Egg Tappin•撞蛋大鬥法」，撞蛋其實是歐美傳統復活節玩意，比賽將於4月22日舉行，以蛋撞蛋為原則，相當刺激，到時參賽者會單對單比賽，兩名選手各持一隻熟蛋相互撞擊，先把對方蛋殼頭尾兩端擊出裂痕的一方便成功晉級，並將以一對一淘汰賽的方式爭奪冠軍寶座，問鼎「攻殼王者」即可一人獨攬價值HK$2,000的新地商場贈券，而所有入圍者均可獲贈禮品包乙份，還可即場剝殼品嘗你的「戰鬥蛋」！真係聽見都好玩刺激，是不是激發你的勝負欲呢！



「Hopping EGGventure•搗蛋賓尼大冒險」主題場景

日期：即日起

時間：10:00am至10:00pm



「Egg Tapping • 蛋撞蛋大鬥法」比賽詳情：

日期：4月22日（星期一）

時間：12:00pm

報名方法：即日於「Harbour North 北角匯」Facebook專頁接受公開報名

地點：北角匯Harbour North @VIC地下及1樓