復活節長假：女生外遊必備　護膚扮靚法寶

今時今日去旅行，影相打卡絕對是指定動作。絲打們如果想趁假期來個復活節之旅，期間Keep住明艷照人，讓肌膚保持在最佳狀態，就要帶齊外遊法寶上機。如果你臨上機前忙到甩轆，又或者個人本身懶到出汁，唔想花時間將護膚品逐一Pack入行李箱，咁就揀坊間美容品牌推出的輕便旅行護膚套裝啦！希臘品牌Apivita新近推出的「滋養抗氧芳香」及「紓緩抗壓芳香」旅行套裝，加入抗菌蜂膠、滋養蜂蜜等經認證的蜂蜜成分，以及來自希臘的大自然成分，能在旅途中提供最天然的呵護。加上兩款套裝也包括面、唇、防曬和頭髮理產品，照顧到女生的不同需要。



另外，為免行李超重要付額外寄艙費，最好攜帶小巧又多功能的化妝品，以減輕重量負擔。Nars Voyageur Eyeshadow Travel Palette，一盒有齊6種色調和4種質感，能打造不同眼影效果。而另一款限量Multi-use Gloss多用途亮彩，更可單獨塗抹於雙唇、眼睛或臉頰上，甚至疊加塗抹於其他彩妝品上，隨意混搭出不同妝容，讓假期每一刻都神彩飛揚，明艷照人！



假如絲打們去的是曼谷、新加坡這些全年都熱辣辣的地方旅行，就不但要做足防曬，還要做好定妝，以免汗水和面油導致妝容脫落。Cyber Colors水油精華持妝噴霧質地滋潤透薄，以8：2水油黃金比例配方「濟洲山房山碳酸溫泉水及堅果油」，在肌膚上形成一層鎖水保護膜，為肌膚快速補水及大大阻隔水分蒸發，用後有助保持妝容持久，而且70ml的容量方便攜帶，不佔行李箱空間。