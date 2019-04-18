告別平成：票選20大漫畫（前編）　冨奸《HUNTER×HUNTER》十大不入……

要數平成讓人津津樂道的回憶，漫畫應該算係不可或缺的一項。於90年代至今的30年間，讓大家睇得興高采烈的經典確係唔少，究竟邊套能稱得上係這個時代的代表作品？日本提供電子書籍發送服務的「BookLive！」，於上年11月16日至18日期間，向對上一年曾購入過漫畫的用家進行了名為「代表平成的漫畫」問卷調查，讀者的反應相當踴躍，最後埋單一共錄得5,663票。而且戰況亦相當激烈，當中排11至20名的漫畫，已有不少是鼎鼎大名、HUNTER×HUNTER》、《死亡筆記》、《蠟筆小新》及《花樣男子》這些紅遍港、日、台的超高人氣作品，你猜他們在日本讀者心目中的排名有幾高呢？



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第20位《花牌情緣》By 末次由紀

連載雜誌：講談社《BE・LOVE》

發表日期：2007年12月28日~（連載中，單行本已出41期）

提起少女漫畫，大家都會諗起埕埕塔塔的情節，但呢套《花牌情緣》卻以歌牌競技（日本傳統玩意，簡單講係詩歌版衾棉枱）為主線，講述女主角千早被轉校生新玩歌牌時的英姿迷倒，繼而瞓身投入並組隊進行連串比賽，過程相當勵志熱血，如此的競技情節在少女漫畫中可謂相當少見。可能歌牌作題材的關係，《花》在香港知名度一般，但在日本卻相當火熱，除了改編成動畫外，更有兩集真人版的電影，女主角更由炙手可熱的廣瀨鈴飾演呢。



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第19位《死亡筆記》By 大場鶇/小畑健

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：2003年12月~2006年5月（單行本共12期+1本Guide Book）

相信唔使我多講，這套講述手執死亡筆記的夜神月，與世上能力最高偵探L兩者之間鬥智鬥力的故事，在《週刊少年JUMP》中算係「異類」題材，除了對精彩的情節，大家對漫畫中密密麻麻的對白同樣難忘。而這套漫畫更先後改篇成動畫、日劇及電影等，當中於2006年上畫，由藤原龍也、松山研一及戶田惠梨香的二部曲真人版電影，更堪稱是日本改篇漫畫電影的代表作。而Netflix更於2017年推出由Adam Wingard執導的《死亡筆記》荷理活版本電影，更成為了一時佳話。



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第18位《蠟筆小新》By 臼井儀人

連載雜誌：雙葉社《漫畫Action》

發表日期：1990年8月~2010年3月（單行本共50期）

如果你有一定歲數，肯定會記得90年代無論港日台都掀起了《蠟筆小新》的熱潮，故事圍繞讀幼稚園的主角野原新之助的率性搗蛋，但過程中卻不時踢爆了周邊成年人的虛偽，無論是大人及小朋友都會看得會心微笑，當中出現於漫畫中的「何B仔」，更成為了當時的流行語。可惜的是，作者臼井儀人於2000年離世，漫畫亦劃上了句號，但同年由《蠟》的一班漫畫助理以「臼井儀人& UY Studio」的名義推出《新蠟筆小新》，讓大家延續了這套經典。



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第17位《宇宙兄弟》By 小山宙哉

連載雜誌：講談社《Morning》

發表日期：2007年12月~（連載中，單刊本已出34期）

一睇個書名就知熱血到暈，內容講述兩兄弟六太及日日人小時候約定要齊齊成為太空飛行員，而細路日日人成功達標，相比之下，阿哥六太只係個普通上班族，仲要職場失意，但在細路鼓勵下，再度重拾要當太空飛行員的熱情！故事夾雜了兄弟情、童年夢想，兼要克服重重難關，令讀者都睇到好感動，於2011年獲得第56屆小學館漫畫賞（一般部門）及第35屆講談社漫畫賞（一般部門），並於2012年改篇為動畫及真人版電影（由小栗旬及岡田將生主演），漫畫單行本累積銷量1,900萬冊。



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第16位《JoJo的奇妙冒險》By 荒木飛呂彥

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》及《Ultra Jump》

發表日期：《週刊少年Jump》1996年12月~2004年10月，《Ultra Jump》2005年3月~（連載中，已出124期）

要數連載超過30年、但人氣依然高企的漫畫，絕對係高難度，而《JoJo的奇妙冒險》便是其中的罕有例子，故事分為8部（第8部連載中），各有不同的主角及設定，當中最經典莫過於空条承太郎當主角的第3部，內裏的替身能力設定（簡單講係一種有具體化形像的超能力，而且每個角色的替身都不同），如此的破格諗法，成為了大量漫畫的參考對象，影響所及就連港漫《海虎》及《武神》等，都將如此設定「發揚光大」！另外荒木飛呂彥筆下角色別樹一格的服裝設計，及帶點古怪兼勁難擺的甫士，都是《JoJo》的魅力所在呢！



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第15位《HUNTER×HUNTER》By 冨樫義博

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：1998年3月~（連載中，單刊本已出36期）

對於大部分漫畫迷來說，提起《HUNTER×HUNTER》心情會十分複雜，漫畫本身講述主角小剛為了要尋找身為獵人（故事中所指的獵人，係指各種領域的社會精英）的父親下落，於是決定要投身獵人行列，並進行一連串的考驗，故事情節豐富兼趣味盎然，是《週刊少年Jump》的一大代表漫畫，但弊在冨樫經常以健康等理由（但一般畫迷相信佢係為咗打機唔畫稿）而停刊，連載逾20年才出36期單行本，足證情況嚴重！而台灣及香港畫迷更愛戲稱冨樫為「冨奸」，某程度反映對這位漫畫天才的又愛又恨。



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第14位《交響情人夢》By 二之宮知子

連載雜誌：講談社《Kiss》

發表日期：2001年14號~2010年17號（單行本共25期）

相信唔少日劇迷都記得《交響情人夢》的野田妹及千秋王子吧！這套以古典音樂為題材的作品，其實是由同名漫畫改篇而成，有趣的是作者二之宮知子於漫畫連載前，唔識睇琴譜，並對古典音樂毫無認識，只係靠問身邊朋友去學習相關基礎知識，後來《交》成了人氣作品後，二之宮更要走訪專業的演奏家及音樂大學教授來吸收專門知識，可見相當的認真投入。而這套作品累積銷量達3,300萬本，除了日本，韓國亦於2014年由KBS台推出韓劇版（由沈恩敬及周元主演），絕對係人氣之作。



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第13位《百變小櫻》By CLAMP

連載雜誌：講談社《Nakayoshi》

發表日期：1996年6月號~2000年8月號（單行本共12期）

要講90年代的代表少女漫畫，由漫畫團隊CLAMP於1996年推出的《百變小櫻》可謂當之無愧，故事講述主角木之本櫻有日無意中將一本古書打開，令書中叫「庫洛牌」的卡牌吹散，封印之獸可魯貝洛斯要小櫻要將之再度封印起來，令她走上了征途……故事成功將魔法、戀愛、校園及家事等元素成功共冶一爐，成為了不少90後女生的共同回憶。而《百》於2001年獲得第32屆星雲賞（漫畫部門），單行本累積銷量突破1,200萬本。於2016年為了慶祝漫畫連載20周年，於《Nakayoshi》推出續編「Clear Card編」，現在仍然連載中。



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第12位《烏龍派出所》By 秋本治

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：1976年29號~2016年42號（單行本共200期）

如果問你日本長篇漫畫的代表作，我諗大家都會講到《烏龍派出所》吧，由1976年開始連載，到2016年才告一段落，畫了足足40年，總話數達誇張的1,960話，絕對係驕人成就。雖然香港並沒有推出中文版（有台灣版），但仍有不少讀者知道此大作，故事其實都係圍繞警察兩津勘吉身邊的蝦碌糊塗事，風格輕鬆幽默兼充滿笑料，後來故事亦加入了不少時事題材，由頭睇到尾的話，可以從中了解到日本由昭和到平成的流行走勢及當年的社會大事呢！



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第11位《花樣男子》By 神尾葉子

連載雜誌：集英社《Margaret》

發表日期：1992年~2004（單行本共37期）

要講平成年代知名度最高的少女漫畫，肯定係《花樣男子》，故事講窮家女牧野杉菜與富家子組織F4成員道明寺及花澤類之間糾纏不清的愛情故事，憑着硬頸到暈又唔認輸的個性，杉菜成功將一眾帥哥收服，可謂滿足了一眾女生的終極夢想！不過就算你冇睇過漫畫，應該都好清楚故事的來龍去脈，事關該劇先後被台灣、日本及韓國改篇成真人版電視，而且三套均贏得了高收視及口碑，可算係一大改篇奇迹。而神尾葉子於2015年在《週刊少年Jump+》推出續篇《花過天晴~New Season~》，但聲勢明顯比前作遜色。