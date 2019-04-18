【深夜字聊】男生健身　驚現尷尬

Q：我是一名大學三年級的男學生，平日有自娛的習慣，一星期一次，也有健身的習慣。近日發現有尿滲情況，例如排尿後會有尿流在生殖器官表面，有時不知做運動時會尿滲，而且排尿時不太暢順，有時會有兩行尿，想請問如何改善？停止自娛能恢復健康嗎？

阿謹



A：閣下面對幾種排尿問題，包括小便不暢順、小便後尿滲、劇烈運動期間尿滲、小便分叉兩行等。綜觀而言，要留意很大機會是尿道有出現了阻塞，直接影響到正常排尿，情況就如一條河流的，其中上游若遍布散石，下游即容易眾川奔流、失控亂濺。



至於尿道裏頭究竟可能有些甚麼「障礙物」，相當視乎一位男性其排尿不暢順和小便分叉情況屬偶發性抑或是持續性。偶發的情況，其主要發生原因是前尿道或尿道開口處出現了臨時阻塞。其中一種較常見的情況就是，男性於夜間睡眠時，尿液積存於膀胱，膀胱內部壓力增加，到起床晨尿時，尿液大舉噴出，短暫改變尿道口形態而形成小便分叉。晨尿時好像特別容易射濕廁板，並非睡眼惺忪所致，而是受生理影響。另一例子，正是閣下所提及到自慰後所可能衍生的小煩惱。男性於自慰或性愛射精後，有少量精液殘留在尿道口，需要靠尿液沖出，再加上陰莖充血勃起，性高潮後並未完全減退，尿道暫時變窄，亦會導致射精後的尿流不暢順和分叉情況。以上兩種情況均不是病態，下一回排尿會自行回復正常，日常生活也不會有尿滲。



持續的情況，則較多與某些男科疾病相關。舉例說男性患上尿道結石、包皮過長或包莖覆蓋龜頭等，皆會使尿道口狹窄和排尿顛簸不順，形成兩條甚至多條尿綫濺射，然後殘留於尿道口的尿液導致尿滲，尤其於肢體動作劇烈、身體震盪（如打噴嚏）時更易引發。此外，男性若患上慢性前列腺炎，也會有小便分叉症狀。慢性前列腺炎症會導致瘢痕形成，使尿液不能平穩暢順地經由尿道排出。患上急性尿道炎也同樣會小便分叉，並伴隨明顯的尿頻、尿痛、尿意不盡、尿滴白、血尿等異常症狀。



閣下的確不能忽視各種排尿問題，停止自慰只治標不治本。若情況持續，應盡快向泌尿科求診，仔細檢查有否患上尿道結石、慢性前列腺炎等較隱蔽的男科疾病，以根治問題和免除尷尬。



李偉儀