果粉聚焦：型到裂暗黑Mode　iOS 13細節披露！

Apple WWDC將於6月3日舉行，如無意外會發表新版iOS 13。日前爆料網站9to5mac便透露了當中細節，不乏令人驚喜之處。



首先iOS 13會加入Dark Mode暗黑模式，此功能早而登陸macOS，如今移植至iOS，意味介面可由原來的白色轉為黑色，相當有型！iOS 13又容許程式生成多個小視窗，每個視窗在屏幕佔一定比例，相互間有陰影顯示前後，透過手勢更能自由撥動或關閉，令程式呈現更多變。



以往iOS都沒有完善的「undo」系統，打字時想還原，就要傻頭傻腦地搖動手機。iOS 13為iPad加入手勢還原功能，日後用三隻手指按實鍵盤，左右滑動就能還原或重寫文字，打文將更有效率。而提到文字，iOS 13還會引入更多字體控制選項，文件若沒有相關字體也可用另一款取代。



郵件功能變得更聰明，提供更多分類，例如「購物」、「旅遊」、「不重要」等，並可在郵件加入「稍後閱讀」等訊息，實用程度不遜第三方郵件程式。iOS 13其他改進還包括全新Reminders程式、引入全新音量HUD、減低「Hey Siri」喚醒錯誤率等等。