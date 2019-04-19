最奢華復活蛋　Fabergé實至名歸

復活蛋除了常見於食物及裝飾外，在珠寶界亦有一個非常著名的「復活蛋」，所指的就是俄羅斯殿堂級珠寶品牌Fabergé。品牌於1842年由Gustva Fabergé 創立，原為一個普通的珠寶品牌，直到後其創辦人的兩名兒子Peter Carl 及Agathan Fabergé 接手後將品牌大革新，以名貴鑽石及寶石結合傳統琺瑯彩繪，再以藝術家設計風格創作出獨特的珠寶首飾及擺設，當中最著名的首推Imperial Easter Eggs皇家復活節彩蛋。



Imperial Easter Eggs於1885年至1915年之間推出，總共有50款，源自1885年時任國王Alexander III任命Fabergé創作一款復活蛋送予太太、皇后Empress Maria Feodorvna。原先復活蛋內藏有一枚鑽石戒指，到最後國王改為收藏一條更名貴的紅寶石頸鏈。10個復活蛋於1885~1893年之間為當時國王Alexander III設計，其餘40個於1893年後設計，是接任國王Alexander III的兒子Nicholas II，每年任命品牌設計兩個復活蛋，作為母親及妻子的復活節禮物。



Imperial Easter Eggs可說是品牌以至是珠寶界最巔峰之作，時至今日已成為全球著名博物館及私人收藏家的珍藏，蛋形設計自此成為品牌標記。時至今日，品牌除繼續推出奢華的珠寶復活蛋藝術品外，亦以蛋形設計珠寶首飾及腕錶。