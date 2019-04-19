三界五行：棄官盡孝　拋棄名利

《二十四孝》第二十一是「哭竹生筍」，故事主角孟宗，出生於三國時代，少年喪父，家境清貧，有一年冬天，孟母病重，群醫束手無策，一位醫生建議用新鮮竹筍煲粥，或有一線生機，孟宗立即跑到竹林，但冰封三尺，何處有竹筍蹤影？孟宗跪在竹下，低頭痛哭，眼淚溶化冰雪，竹筍破土而生，孟宗叩謝，摘竹筍回家煲粥給母親食，食後不久，霍然而愈。



孟宗師從李肅，李肅覺得孟宗有丞相之才，鼓勵他為國效命，孟宗說，母親在，不敢離開。後來驃騎將軍朱據愛才，准他安置母親在軍營，但孟母一天天衰老，難免一死。當時戰事緊張，吳主孫權禁止任何軍人請喪假。孟宗抗命，送母親回鄉下葬後，綑綁自己，投案自首。孫權大怒，要重責。大都督陸遜替他求情而獲輕判，官降一級。孟宗為官正直清廉，後來官至司空，主管建築和水利。



《二十四孝》第二十二是「嘗糞憂心」。故事主角庾黔婁，是南朝隱士庾易的兒子。庾易隱居，不問世事，南朝齊高帝、武帝、明帝屢次徵召，都拒絕做官，只以讀書為樂。庾黔婁為維持家計，出任孱陵縣令，未滿十天，忽然心驚肉跳發大汗，預感家中有事，當即辭官歸故里，發現父親患病，醫生吩咐，要不斷觀察病人的便溺，如果苦，還有生存希望，甜則沒救了。庾黔婁親嘗，味甜心憂，跪地禱告，願意代父親死，但兩天後，父死，庾黔婁守孝三年。（現代人，有病往檢驗大小便，毌須親嘗。）



方向宇