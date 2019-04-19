近年盛行工業風的裝潢，不少餐廳、咖啡室和Party Room都以此為賣點吸引客人，如果把這種粗獷、型格的味道帶入屋，又會擦出甚麼火花？為了增添家居的獨特格調，屋主邀來設計師改造位於天后柏傲山的3房單位，在紅磚牆、水泥天花、黑鐵框架的配搭下，升級為工業風華麗豪宅。



【單位優勢切合設計】

工業風固然型格，但偏深色的設計主調較為小眾，並不是人人都能接受，所以AT Home Design室內設計師Kodi Chan感激屋主的信任，才能成就是次的時尚家居。「屋主一家四口，買入新樓後希望我們花點子，提升空間格調。有見單位的樓底頗高、窗戶尤大，這些優勢令空間的光線充足，這有利於呈現傢俬及裝潢的粗䊯質感，所以我大膽向屋主提出感覺較誇張、原始的工業風格，他們亦喜歡這種黑鐵主色調，甚至願意搗毀價值不菲的原裝雲石廁所來配合我的設計。」



【型格元素遍布全屋】

新裝後的間隔為3房1廳，走進單位大廳，已見整幅色澤偏暗的紅磚牆，後期加工的紅磚凸顯懷舊的視覺效果，牆上的水管、水錶層架裝置，配以屋主的英倫風舊式玩具，已把工業風表露無遺。至於客廳的其他牆身及天花，設計師則以水泥面營造灰塵感，玄關位置的屏風及大櫃則用上鐵網的設計，加上原木傢俬、高級皮革梳化及路軌燈，令人猶如置身工廠大廈之中，夠晒過癮。連接大廳的走廊左邊，是兒子們的睡房，上格床以黑鐵框架懸空設計，衣櫃表面用上碳纖維物料，滲出搖滾味，啱晒兩位喜歡玩電子結他的小主人。至於在走廊的右邊，設計師把原裝的雜物房改建成小書房及裝上玻璃門的半開放式廁所，自成一角，變成兒子們的小小工作室。