復活節當然要整番道蛋菜至應節，一於跟尖沙咀一間高級歐陸餐廳的行政總廚黃曉峰師傅學整爆脆炸蛋，口感較一般流心蛋及水煮蛋更加豐富。黃師傅指，蘇格蘭蛋是英國傳統料理，主要食材是豬肉碎、水煮蛋及麵包糠，他嫌傳統蘇格蘭蛋口感雖香脆但欠缺豐富味道及層次變化，於是將外層的麵包糠改用日本生麵包碎代替，由於密度較低，炸起來會更鬆化香口。至於豬肉餡料，則加入香草、芝士粉及更為細緻的麵包糠粉末，帶來香口及濃郁的獨特效果。



材料：

雞蛋 3隻

新鮮豬肉腸 780克

蛋漿 適量

麵包糠粉末 10克

意大利香草碎 6克

橄欖油 10克

芝士粉 20克

喼汁 6克

黑椒碎 少許

日本生麵包碎 200克

麵粉 少許



做法：

1. 將室溫雞蛋放入滾水中烚6分半鐘，再浸冰水至完全冷卻後，去殼備用。

2. 新鮮豬肉腸去衣，加麵包糠粉末、意大利香草碎、橄欖油、芝士粉、喼汁及黑椒碎拌勻成豬肉餡。

3. 雞蛋先輕力拍上麵粉，裹上豬肉餡後搓成圓球；沾蛋漿及日本生麵包碎。

4. 放入攝氏150度滾油中炸3分鐘，取出瀝乾油分後，再放入滾油中炸多3分鐘即成。