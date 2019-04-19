東京晴空塔 × Hello Kitty 雲上生日派對

貴為Sanrio最人氣角色的Hello Kitty，今年都45歲了，開生日Party當然不能在「老麥」，一定要「高高在上」在東京晴空塔（Sky Tree）搞啦！ 今次「東京晴空塔 Hello Kitty雲上生日會」其實是慶祝Hello Kitty誕生45周年的活動之一，活動地點特別選在離地450米的東京晴空塔天望回廊及天望甲板上，除了主角Hello Kitty外，還有Sanrio全員角色齊齊出動，就連東京晴空塔吉祥物Sorakara都會特別出場，絕對是群星拱照賀Hello Kitty。是次活動內容包括有Hello Kitty 45年前的珍藏展示、多樣化周邊商品及期間限定餐點等。會場有提供免費的集章活動，來賓只要集齊5個指定印章，便能換取可愛的Sanrio角色貼紙。在5月7日及5月26日，場中更有Hello Kitty、晴空塔吉祥物Sorakara的拍照大會，各位Hello Kitty粉 絲，記得上官網留意場次時間了。



東京晴空塔 Hello Kitty雲上生日會

地點：東京晴空塔天望回廊和天望甲板

活動日期：2019年5月7日至7月17日

網址：http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/hellokitty2019

備註：參觀者須先購買晴空塔入場券，才能進入免費的展示空間。

