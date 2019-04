40年前,PAC-MAN食鬼首次在街機登場,不單風靡了電子遊戲界,近年亦成功進軍玩具、電影和潮流界,Hit足40年。最近,LCX舉辦了「LCX x PAC-MAN Escape from the Maze」,帶食鬼衝出經典迷宮,把日本以外從未發行的食鬼,以樂園形式帶到香港,當中除了大量互動打卡位,也設有PAC-ZONE和Bowling Party 2大遊樂展區,帶來彩虹迷宮、扑傻瓜、夾公仔等活動,同場更有日本澀谷109總店以外首間海外PAC-STORE期間限定店,帶來日本直送的限定精品,食鬼迷不容錯過。



LCX x PAC-MAN Escape from the Maze

日期:4月18日至6月2日

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階LCX