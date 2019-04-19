英皇珠寶 x 國際培幼會　母親節傳頌愛

母親節不少子女都鍾意送珠寶首飾給母親大人，想向母親表達愛意的同時、又可將愛心傳播給有需要人士，而家有好機會。英皇珠寶今年再次跟國際培幼會合作，即日起至5月12日舉辦「Mini Me母親節慈善籌款」活動，顧客凡購買品牌所得善款將全數撥捐國際培幼會，在頌讚偉大母親的同時，亦為兒童教育工作籌募善款，讓愛延續。 部分收益將撥捐國際培幼會作慈善用途。品牌同時邀請國際培幼會榮譽大使楊諾思及大使唐寧，以及9位英皇娛樂藝人：毛舜筠、蔡卓妍、鍾欣潼、陳家樂、湯怡、泳兒、鍾舒漫、洪卓立及何嘉莉親自創作母親節心意卡，於英皇鐘錶珠寶、英皇珠寶及歐化傢俬等多間指定合作商店發售，所得善款將全數撥捐國際培幼會，在頌讚偉大母親的同時，亦為兒童教育工作籌募善款，讓愛延續。



Mni Me親子珠寶系列以熊貓、長頸鹿、小狗、貓咪與熊啤啤的神態設計出不同造型，每款設有媽媽版及寶寶版，打造出可愛趣緻的親子珠寶吊墜套裝，寓意孩子在母親悉心照料下，茁壯成長。每款吊墜備有單鑽版及鑽版供選擇。